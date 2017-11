"La actitud ha sido fantástica"

El técnico de la UD Ourense vio a su equipo a la altura de la exigencia. "La victoria tiene mucho mérito por ser fuera de casa, en hierba artificial, ante el mejor rival en situaciones que a nosotros a priori no se nos dan bien, o peor que otras. Han sabido estar a la altura, enteros desde el minuto 0 hasta que pitó el arbitro, que costaba que pitase porque es un campo en el que el rival sabe a lo que juega y vive mucho esas situaciones, que en otros partidos no tienen trascendencia y aquí le dan puntos". Currás le puso un sobresaliente en actitud a los suyos: "Han tenido una actitud fantástica, y al final esto es actitud. Felicitar a los futbolistas, nos llevamos una alegría grande por la gente que también estaba deseosa de un golpe de estos y ahora a disfrutarlo, como digo siempre después de las victorias, y a seguir construyendo algo que, con la gente que hay en el vestuario, con la alegría que tienen, es más fácil trabajar. Ahora hay que darle continuidad". El técnico se alegró de tener a Durán en el césped: "A lo mejor no era un campo para él, o para Alfredo, o para jugadores de ese perfil, y es fácil hacer valoraciones a posteriori, pero en el campo tienen que estar jugadores que sean capaces de hacer eso, aunque a veces penalicen en otras situaciones". Currás también se acordó de la afición: "Lo que tiene detrás este club es una responsabilidad y una exigencia, pero cuando ganas y haces feliz a tanta gente no hay nada que lo pague. Hay que seguir estando a la altura de lo que representa el club y a por el siguiente, que va a ser el más complicado".