"Quitando el primer cuarto, se ha visto a un equipo muy malo"

El técnico bilbaíno no ocultaba su decepción por el partido que completó su equipo ayer en el Pazo. "Quitando el primer cuarto, hemos visto un a equipo muy malo. Hemos jugado con miedo y no transmitimos nada. Ellos han ido a nuestro fallo y eso nos ha causado más problemas. Nuestras caras no eran de tensión, simplemente no decían nada", lamentó García de Vitoria. "Hemos hecho un partido muy malo en los dos campos, con mil errores, y con canasta después de cada error. Cuando fallamos, a día de hoy, no tenemos capacidad de dar ese paso adelante, si no que nos debilita No somos un equipo mentalmente fuerte cuando comete errores", concluyó.