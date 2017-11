El Celta persigue un triunfo redentor

Sin excusas y con la victoria como único objetivo en mente, recibe esta tarde el Celta al Athletic Club (Balaídos, 16.15 horas, Bein LaLiga) en un duelo clave para las aspiraciones de ambos equipos. A lo largo de la temporada hay partidos que marcan tendencia y el choque frente al conjunto vasco es especial por muchas razones: por la necesidad de ganar de ambos para no verse descolgados de la pelea europea, por la importancia de sumar antes de afrontar, tras el parón liguero, el tramo más empinado del calendario y, para los celestes, también por la exigencia de sumar la segunda victoria de la temporada en casa tras casi dos meses de decepciones.

La frustrante derrota cedida la pasada jornada en La Rosaleda regalando el primer tiempo al necesitado Málaga ha tocado el orgullo del grupo de Juan Carlos Unzué, que se propone redimirse ante el celtismo, con una victoria ante uno de los rivales que mayores quebraderos de cabeza le ha provocado desde el cambio de siglo. El Athletic suma ya 14 años sin perder en Balaídos, donde ha sumado cinco victorias y tres empates en sus últimas ocho visitas en Primera División, una negativa estadística que el cuadro de Unzué se ha exigido revertir ofreciendo a la afición un triunfo verdaderamente convincente.

Después de diez encuentros y de Liga y cuatro meses de trabajo, la falta de adaptación al nuevo estilo propugnado por el técnico navarro, no puede servir ya de disculpa a un Celta que no acaba de encontrar sus señas de identidad, especialmente en Balaídos, donde solo ha sido capaz de arañar cinco puntos -gracias a una victoria mínima sobre el Alavés, y dos empates ante los recién ascendidos Getafe y Girona- y lleva ya casi dos meses sin relacionarse con la victoria.

De la mano de José Ángel Ziganda, el Cuco, que esta temporada ha relevado a Ernesto Valverde al frente del banquillo de San Mamés, al Athletic no le han ido mejor las cosas. Los rojiblancos han acusado también el cambio de entrenador pero sobre todo el desgaste de atender a tres competiciones con un plantel un año más envejecido y sin más refuerzos que un par de chicos del filial. Tal situación se ha visto agravada por las bajas con lesiones de gravedad de futbolistas importantes como Iker Muniain o Yeray Álvarez y últimamente también de Beñat Etxebarria y Óscar de Marcos.

Con todo, a diferencia del decepcionante encuentro firmado la pasada jornada por el Celta ante el Málaga, el equipo vizcaíno se ha redimido esta semana en Europa con un imprescindible triunfo ante el Östersunds sueco y viene de ofrecer, pese a la derrota, uno de sus mejores encuentros de la temporada contra el Barcelona en San Mamés.

Como de costumbre, el entrenador celeste ha cerrado esta semana a cal y canto los entrenamientos y guarda en secreto la alineación que opondrá esta tarde a los "leones" que, en todo caso, no va a presentar grandes novedades con respecto al once que cayó el pasado domingo en La Rosaleda. Los planes del técnico celeste están condicionados por la lesión de Emre Mor, quien finalmente no ha entrado en la convocatoria tras resentirse el pasado viernes del esguince que viene arrastrando en su tobillo derecho.

La ausencia del internacional internacional turco permite suponer que Unzué volverá a disponer sobre el tapete del estadio vigués un doble nueve, con Aspas recostado sobre la banda derecha y Sisto arrimado al costado izquierdo. Maxi Gómez parece la opción más probable para ocupar la referencia en punta -el uruguayo ha sido titular desde la primera jornada siempre que ha estado disponible- , sin descartar la posibilidad de Guidetti. Hasta el momento, el sueco solo ha sido titular en la Copa de Rey y aguarda una oportunidad para recuperar el protagonismo que se presumía que iba a tener antes de lesionarse a comienzos de temporada.

Si la composición del ataque celeste está condicionado por la baja de Emre Mor, la elección de la defensa está marcada por los problemas físicos de Gustavo Cabral, aquejado de un proceso febril. La presencia del argentino en el once va a depender de su evolución en las horas previas al choque. Si llega en buenas condiciones, Cabral será probablemente titular; si la fiebre persiste, Unzué echará mano de Andreu Fontás En previsión de que no se recupere, el técnico celeste ha incluido provisionalmente en la convocatoria al canterano Diego Alende. Mallo y Jonny, mientras, son seguros en los flancos, completando una línea de cuatro defensores por delante de Rubén Blanco, que repetiría entre palos. En el medio campo, la novedad podría ser Nemanja Radoja, flanqueado por Daniel Wass y Pablo Hernández a la izquierda.

Por lo que respecta al Athletic, es segura la vuelta de Kepa Arrizabalaga a la portería, mientras que Mikel Rico y Vesga se disputan una plaza en el doble pivote junto a Iturraspe. En ataque se presume el retorno de Markel Susaeta en banda derecha, junto a Raúl García, Aduriz y el canterano Iñaki Córdoba, en perjuicio de otras opciones ofensivas, como Ager Aketxe o Sabin Merino. En defensa, Unai Núñez y Aymerich Laporte se perfilan como pareja de centrales, flanqueados en las bandas por Lekue y Balenziaga.