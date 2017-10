Éxito de participación de jóvenes en Expourense

Expourense acogió la décima edición del X Festival de Xadrez "Deporte e Ciencia para Xuventude en una clásica prueba de xadrez para jóvenes, que se está convirtiendo en un referente anual dentro del norte la sala de Competición de Expourense en una jornada donde cantidad y calidad caminaron de la mano.

Club Deportivo Xadrez Ourense como organizador de la parte técnica y en colaboración con el recinto ferial de exposiciones de Ourense y, por supuesto, los 250 participantes que allí se reunieron, , hicieron posible que un año más, esta prueba oficial puntuable al Circuito Gallego de la Federación Gallega de Xadrez, que fuese una de las más concurrida de todas cuantas tienen lugar a lo largo de la geografía gallega entre los meses de mayo a noviembre, siendo 19 pruebas puntuables las que componen este circuito.

Los ourensanos

Gabriel Gómez Barxe del Club Xadrez Ourense Ourense en sub-18, Mateo Díaz Gómez del mismo equipo en sub 14, Marta Quintas Fernández de la Escola Luguesa en sub 12, HeribertoRubial Blanco de Ponferrada en sub 10y César Oubiña Pazos de Cambados en su 8 fueron los vencedores de cada una de las cinco categoría en litigio.

El Club Deportivo Xadrez Ourense, fue una vez más la entidad más galardonada con 5 podios de los 25 premiso especiales que se entregaron a los cinco primeros de cada una de las cinco categorías. Las partidas fueron seguidas por cantidad de aficionados de este deporte que salieron muy contentos .