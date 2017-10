Fernando Currás: "A ver si nos damos cuenta de que esto no va a ser fácil"

Mientras el vestuario del Pontellas se desgañitaba para celebrar la victoria y descargar adrenalina por el mal comienzo de liga, enfrente no se disimulaba la decepción. Para el técnico de la UD Ourense fue "el peor día de todos, con diferencia". Fernando Currás se lo tomó como una cura de humildad: "Son cosas a las que no hay que buscarle mucha explicación porque en el fútbol se dan estas situaciones. Lo que sí nos tiene que servir es para darnos cuenta de quienes somos. No somos ningún Ferrari compitiendo con 600. Somos un equipo más de la categoría, con buenos jugadores, que nos enfrentamos a equipos que tienen sus armas".

El técnico distinguió varias fases en los 90 minutos: "Fue un partido muy raro, con muchos partidos dentro del mismo. Salimos mal y no es una cuestión futbolística, sino de esa viveza que sí tuvimos para acabar el primer tiempo y, sobre todo, al principio del segundo. Un partido que puedes sentenciar con el segundo gol, no lo haces y ya entras en una dinámica en la que hay que entender al futbolista que está dentro. No es sencillo jugar cuando pasan todas las situaciones que pasaron en tan poco tiempo. Pero somos un equipo de fútbol y estamos para eso, para afrontar esas situaciones y tener un poco más de madurez o no sé cuál es la palabra". Agregó que "no es que venga bien perder, pero a ver si así le empezamos a dar un poco más de valor a las cosas y saber que nos va a costar la vida conseguir el objetivo".

El entrenador de la UD Ourense entiende que deben aprender de los errores, algunos incomprensibles, que cometieron ayer en Pontellas. "Hay que levantarse -reclama- y lo bueno es que el miércoles ya tenemos otro partido donde hay tres puntos en juego. Hay que ir a por ellos y tener un poco más de empaque para corregir esas carencias que hemos tenido hoy, aparte de las situaciones puntuales de meter dos o tres goles. No los metes, el empate nos descentró por completo, nos desajustó, en la siguiente acción vuelven a meter y después estuvimos muy desordenados, con más corazón que cabeza. No supimos afrontar la situación y que nos valga para la siguiente que, si no iguales, se darán parecidas. Levantarnos, entrenar y recuperar bien de piernas y sobre todo mentalmente y a ver si, de una vez por todas, nos damos cuenta de que esto no va a ser sencillo".