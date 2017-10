Fiasco de la UD Ourense en Pontellas

Olvidaron la humildad, les traicionó la confianza o quizás se bloquearon cuando un rival desatado les puso contras las cuerdas. Nadie sabe lo que pasó por la cabeza de un equipo que convirtió un partido listo para ganar en un fiasco. A la Unión Deportiva Ourense se le atragantan los domingos lejos de casa, aunque es temprano para instituir obsesiones o fustigarse con la clasificación. Eso sí, pocas visitas tendrá tan en la mano como la de Pontellas. Allí perdieron los unionistas el primer partido, de 126, que ganaban al descanso. Falló la voracidad para sentenciar y la firmeza para proteger la ventaja. En cinco salidas, ya han comprobado que no pueden permitirse licencias. Para ganar fuera, y para evitarle sonrojos a los aficionados que nunca fallan, hay que aprender la lección de San Campio.

El once incluyó dos cambios entre los habituales. Samuel tomó el relevo de Pato en la portería, debido a una repentina indisposición del uruguayo. Entró Tito Currás en la convocatoria porque el portero juvenil tenía el alta médica pero no figuraba en la federación, por lo que no podría ser alineado en caso de urgencia. El defensa Codeso guardó su primera suplencia y Germán volvió al eje defensivo con Corzo. Josu y Oli se ocuparon de las bandas, con Luis en el pivote. Los 25 primeros minutos no tuvieron dueño. No se sabía quien era el último y quien el aspirante en un ir y venir con muchas imprecisiones.

Las primeras llegadas fueron de los locales, que mientras tuvieron frescura no se arredraron. Samuel tuvo que salir a los pies del delantero Lucho, tras un balón filtrado por Berto. Superado el ecuador del primer tiempo, el partido se inclinó hacia la UD Ourense. Los de Fernando Currás ganaban ya los duelos y, con una marcha más, se plantaban en el área. La estrategia creó peligro. En el 26, Oli cierra un córner tras saque en corto de Alfredo, Germán cabecea en el segundo palo y el balón se pasea en el área pequeña sin rematador.

En el 33, conexión entre Josu y Jony, que ya había permutado con Alfredo, por la derecha y el mediocentro Kopa se interpone en el remate del lateral. En el córner, el balón volvió a cruzar el área sin cazador. En el 36, a Adrián se le fue sobre el larguero un remate desde el balcón del área. Salió el Pontellas un minuto después y Samuel tuvo que atajar en dos tiempos un remate en el área de Lucho. Ya en el 38, chocaron en el área Jony y el portero Dani, que quedó maltrecho. En el saque de la falta, recuperación unionista, contra en superioridad y, tras dos intentos fallidos, Alfredo ajustó el remate al palo, por fuera. Acabó desesperado el extremo unionista. Ya en la prolongación se cumplieron los augurios favorables. Jony le ganó la carrera al central, el portero no se vio con fuerza para salir y la definición fue precisa, por primera y última vez.

El Pontellas volvió del descanso con un triple cambio, incluido el guardameta. A la larga serían cruciales para el rumbo del partido los jugadores de refresco, pero en los primeros minutos la UD Ourense sostuvo el acoso. A Adrián se le fue sobre el larguero un cabezazo lateral y tanto Alfredo como Durán se encontraron con el portero en sus latigazos para buscar el segundo.

El primer movimiento de Currás refrescó el ataque. Unai entró por Adrián en la derecha y Jony se centró. Llegada la hora de partido, el Pontellas se echó al río. Recuperó el balón y el espíritu. Pronto le aparecerían las opciones para empatar. Samuel tuvo que salir a los pies de Blanco, que había roto la defensa en busca de un balón entre líneas. Y empezó el carrusel de errores en zonas críticas, aunque sin consecuencias milagrosamente en ninguna de las porterías. Tras sendos robos, Alfredo cruzó en exceso un remate y Jony buscó una vaselina que desbarató con lucimiento el meta Unai. Le salió bien el cambio de portero al Pontellas. En el 67, Samuel recibe una cesión de Oli, se lía en el regate, Nando se la quita roba y Pablo Corzo evita el gol a puerta vacía.

Al minuto, Alfredo entra solo por la derecha, el portero duda en la salida y el central Pousa despeja el balón cuando entraba. Ahí se esfumaron las opciones de la segunda victoria a domicilio. El 74 fue el minuto fatídico. Nando recogió un balón en el area encimado por el defensa, pero se giró y sacó un remate raso que no pudo atajar Samuel. En la siguiente acción, Javi encontró pasillo por la derecha en pleno desconcierto y le sirvió el gol a Nando. En un minuto, la UD Ourense había tirado el partido a la basura entre desorden y aturdimiento. Fue de nuevo Alfredo el que tuvo el empate. Hugo le prolongó un balón en la frontal y buscó un lanzamiento con rosca que se fue más allá de la escuadra. La noche había atrapado a los ourensanistas.