El COB se quita un peso de encima

El Club Ourense Baloncesto logró ayer su primera victoria en la LEB Oro ante el Araberri alavés en un partido que dominó de principio a fin. Los de Gonzalo García de Vitoria completaron una extraordinaria primera parte y no desfallecieron en ningún momento, como les había pasado en partidos anteriores. Ofrecieron buenas sensaciones y barrieron de la cancha a su rival. Después de acariciar el triunfo hasta en tres ocasiones, al fin cayó de su lado con grandes porcentajes en el tiro de corta y larga distancia. La primera alegría que se dan los cobistas permite renovar el optimismo de cara a los dos partidos que tendrán que afrontar ante el Leyma Básquet Coruña (miércoles 1 de noviembre) y el Valladolid (sábado 4 de noviembre) de nuevo en el Pazo Paco Paz.

El COB necesitaba su primera victoria para tranquilizar a su afición y creer en sus posibilidades y los de Gonzalo García salieron a la cancha muy concentrados. No lo pudo hacer el alero lituano Rokas Uzas debido a una microrrotura en un dedo de la mano derecha. En su lugar lo hizo Alberto Maura y dio una grata sorpresa. Una primera parte en la que el base norteamericano del COB Reggie Johnson dirigía bien al equipo y, aunque el excobista Mitrovic abría el marcador, el juego fluido y eficaz del conjunto cobista, con canastas de Orlov, Ahonen y un triple de Maura, colocó el marcador 8-4.

El COB daba, ya desde el inicio, mejores sensaciones que en partidos anteriores. El Araberri entró en el intercambio de canastas pero pronto se vio incapaz de frenar a los cobistas, que en el minuto 5 se cobraban una ventaja de 7 puntos (17-10). El conjunto que entrena Antonio Pérez Caínzos trataba de devolver los golpes, pero los de Gonzalo García de Vitoria seguían poniendo en práctica un baloncesto de vértigo con Maura, Orlov, Johnson y Ndoye atinados. La ventaja al final del primer cuarto era de nueve puntos 29-20.

Comienza el segundo cuarto y el técnico del conjunto ourensano mueve el banquillo, dando entrada a Trist y Martín Rodríguez. Los cobistas siguen haciendo una buena defensa, que le permite salir en rápidas transiciones. Los pívots aportaban puntos y en el minuto 14 el COB se iba 12 puntos arriba, 40-28. Se amplió la renta hasta el 46-30 y otro triple de Alberto Maura hizo levantar a los espectadores de sus asientos, llegándose al descanso con 22 puntos de renta para los locales, 56-34.

Los cobistas no dejaron lugar a la duda sobre cuánto querían ganar en la segunda parte. Mantuvieron el nivel defensivo, con un abrumador dominio en el rebote, y las muñecas siguieron entonadas en ataque, con canastas de Orlov, Manzano, Johnson, Ahonen y Kohs que pusieron el 61-42 y mantenían estable la ventaja.

El Araberri hacía rotaciones en busca de la reacción, pero lo único destacable era Edwards, que anotó canastas que fueron aplaudidas por los aficionados local. El COB seguía haciendo su partido, con Ndoye y Johnson enchufados y con dos triples consecutivos de Ahonen, que dejaban el marcador en 75-46. El público podía disfrutar de su equipo y al final del tercer cuarto la renta era de 24, 77-53.

A pesar de la confortable renta, el público no dejó de espolear a los cobistas en los diez minutos finales. Dos triples consecutivos de Kohs llevaban el 83-55 en el minuto 31. Aunque el conjunto vasco intentaba maquillar el resultado, aparecía Trist con canastas de dos e incluso un triple para situar el 93-67 a falta de dos minutos. El técnico visitante no sabía qué hacer para frenar el vendaval y Gonzalo García le daba la alternativa a Dani Stefanuto. Así se llegó al 98-75, con el público pidiendo los 100 puntos. Un triple de Martín Rodríguez, que se quedó son anotar, y un tiro de Moreno no quisieron entrar, pero a la quinta el COB consiguió su primera victoria. Las sensaciones fueron buenas.

Por otra parte, el filial cobista intentará sumar a las 19.00 horas de hoy en el Pazo Paco Paz su primera victoria en la Liga EBA en el encuentro que le medirá al Gijón.