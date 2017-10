Manuel Prol Pérez: "Me dio rabia no poder estar en casa cuando hubo los incendios"

El hockey ourensano tiene esta temporada dos nombres propios en la máxima categoría. A Antón Parente, que en el último lustro ha militado en el Club de Campo, el equipo que lidera la clasificación tras cinco jornadas, se le ha sumado Manuel Prol Pérez, fichado por el SPV Complutense. De O Couto, con 25 años y 1,87 metros de altura, Manu Prol contabiliza dos goles en este tramo inicial de la liga. Fue jugador del Albor desde los seis hasta los 19 años y, tras cinco campañas en el Barrocás, llamaron a su puerta y se adentró en una nueva dimensión.

- ¿Eligió el hockey o el hockey le eligió a usted?

- Siempre me gustó mucho practicar deporte, pero el hockey más que ninguno. Empecé en esto porque hicieron una promoción en el colegio, mi madre me apuntó y me gustó. No me venía de familia ni por nada en particular. No sabía ni lo que era.

- ¿Ayudó su altura o fue un incordio para defenderse con el stick?

- Nunca ha sido un problema. Hay esa idea de que los jugadores más pequeños son más habilidosos y, los grandes, más defensivos o de recorrido, pero desde hace unos años se empiezan a ver jugadores grandes en los equipos.

- ¿Cuál es su demarcación predilecta en el campo?

- En el Albor y en el Barrocás siempre jugué de central y ahora estoy jugando en el centro del campo o de interior caído a banda. La verdad es que me estoy encontrando a gusto. Me siento muy cómodo en el campo, pero prefiero jugar atrás.

- ¿Cómo surgió la posibilidad de dejar un club que lleva un tiempo alejado de la élite como el Barrocás para enrolarse en un histórico como el Complutense?

- Hacía dos años que habían contactado conmigo, pero estaba acabando la carrera de Educación Primaria y decidí no moverme hasta acabar bien los estudios. Acabé el año pasado, me volvieron a llamar y decidí dar el paso para aprovechar lo que me queda y para intentar hacer un buen año.

- ¿Qué vieron en usted para llevarle a Madrid?

-Creo que influyó mucho que desde hace tres años el Barrocás está en el campeonato de España de hockey sala y con muy buenos resultados. A raíz de eso, de jugar contra ellos, de verme y de que el entrenador siempre venía a hablarme, se decidirían a ficharme.

- ¿Cómo es su día a día?

- Nos dan una beca en una residencia universitaria y también me metí a hacer el grado de Pedagogía. Tengo pocas asignaturas porque hay muchas convalidaciones. Por la mañana voy a clase, por la tarde entreno a niños y de siete a diez entreno con el equipo. Tres días a la semana y dos de gimnasio. Vivo cerca de Moncloa, en el Colegio Mayor Santa María de Europa, y el campo en el que entrenamos los martes está cerca, pero los miércoles y viernes tardamos media hora en coche, que está en San Sebastián de los Reyes.

- ¿Hay queja?

- De momento me encuentro muy bien. Vivo con un compañero de Valencia y con otro de Alicante y estamos muy bien. Estoy muy contento.

- ¿No siente nada de morriña?

- Como tengo todo el día ocupado no queda tiempo para mucho, pero el fin de semana que hubo tantos incendios me dio rabia no poder estar ahí, en casa.