Gonzalo García: "El equipo tiene muchas ganas de crecer y mejorar"

El técnico espera que la mala racha acabe esta noche. "Ganar es la prioridad en el deporte profesional. El equipo está trabajando bien, estamos teniendo muchísimo volumen de trabajo porque tenemos mucho que mejorar y debo reconocer que la implicación de los jugadores es de máximo nivel. No se le puede poner un pero a ninguno. Cada día somos mejores, estamos en el camino y esperamos conseguir la primera victoria ya".

García de Vitoria confía en las capacidades de un grupo al que elogia: "Somos conscientes de las limitaciones que teníamos desde el principio, la juventud, la inexperiencia. Muchos chicos vienen de la EBA o de divisiones europeas de ese mismo nivel. Éramos conscientes desde que empezamos a trabajar en el proyecto de que íbamos a tener muchas limitaciones, pero tenemos la clave para mejorar, que es el trabajo. Hacía tiempo que no veía un grupo con tanta hambre, con tantas ganas de mejorar y de crecer".

El entrenador del COB considera positivo que se abra un tramo de tres partidos en casa: "Hemos jugado tres de los cuatro partidos fuera, y aunque tuvimos opciones en dos, fuera es complicado ganar en esta liga. Estos tres partidos en casa nos motivan mucho, los jugadores no conocen a la afición, y es una semana muy importante. Esperemos encontrar el apoyo del Pazo, esperemos tener mucha gente y tener su apoyo desde el principio. No estamos nerviosos, aunque seguro que tendremos la ansiedad que tiene cualquier equipo que no ha ganado, pero no veo nerviosismo. A ver si la afición nos empuja para ganar, siendo conscientes de que cada día que avance esto es casi un milagro en Ourense. Con su ayuda, que es muy importante como se vio el otro día en Oviedo, seguro que irá bien".

García de Vitoria recordó que no han conseguido que las referencias del equipo "jueguen bien todas al mismo tiempo" y señalo que también necesitan que los jóvenes vayan entrando y ayudando. "Cuando consigamos que esto sea de una forma grupal, seremos un equipo", subrayó. Por último, el entrenador del COB considera "una cagada como un templo" la salida de un jugador como Ahonen y la posible de Orlov a sus selecciones.