Currás: "No quería que se fuera ningún jugador, y mucho menos Bruno"

El entrenador de la Unión Deportiva Ourense, Fernando Currás, lamentó la salida del club del centrocampista Bruno Gómez, quien solo fue titular en una de las nueve jornadas consumidas y, en cinco, se quedó fuera de la convocatoria. "No quería que se fuera ningún jugador, y mucho menos Bruno, que es un futbolista que se firmó para ser importante y para que saliera mejor incluso de lo que es de esa competencia interna que hay", explicó el entrenador.

El técnico ourensanista expuso el argumento que le presentó el jugador para tomar la decisión de marcharse al Nogueira, equipo del que llegó procedente el pasado verano. "Él entiende que la situación no es la esperada, o la que pretendía, y le sale la opción de volver a un sitio que conoce, en el que tiene el rol claro. Nos traslada que se lo estuvo pensando mucho y que se ha decantado por gozar de ese protagonismo que aquí no ha tenido", señaló Currás.

El entrenador mostró su respeto por la decisión del futbolista: "La filosofía de este club es clara: aquí no está nadie que no quiera estar. Esa fue la línea que seguimos para confeccionar la plantilla y es la que mantenemos". Currás también da por zanjado el asunto: "Desearle suerte, porque es un chaval fantástico. No hubo ningún problema con él y el compromiso y el comportamiento han sido excepcionales. Es una situación de fútbol que se acepta".

Con la salida de la plantilla de Bruno, el entrenador de la UD Ourense entiende que aumentan las oportunidades para otros futbolistas que ocupan su demarcación como Omar, Carlos o Aitor Martínez, que todavía no ha debutado en el campeonato liguero.

En cuanto a la posibilidad de que se busque un refuerzo para ocupar la vacante que ha quedado en el plantel, Fernando Currás considera que dispone de suficientes mimbres como para mantener la calma. "Tiramos con lo que hay porque no creo necesario un refuerzo. De momento, la gente que está es suficiente y las necesidades del equipo no son alarmantes".

Matiza el entrenador de la UD Ourense que, si alguna de las posibilidades que han llegado a la puerta de O Couto cumple determinados requisitos, se estudiaría la operación: "Si surge un futbolista que mejore lo que hay en la plantilla, que sea accesible económicamente y que entre en la filosofía del club, se podría ver".