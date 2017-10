El COB quiere acabar con la mala racha ante el Araberri

El Club Ourense Baloncesto se mide a las 21.00 horas de hoy al Sáenz Horeca Araberri de Vitoria en el Pazo Paco Paz con el arbitraje de la pareja formada por Alberto García Parejo y Juan Gabriel Carpallo Miguélez. Llega a Ourense un equipo que, de la mano del entrenador gallego Antonio Pérez Caínzos, ha sumado dos victorias en casa ante el Tau Castelló (82-74) y Trepa Palencia (80-72) y una a domicilio, ante el Unión Financiera Oviedo (73-78), con dos derrotas ante el Leyma Coruña (76-68) y la última ante el ILC Manresa (70-71).

Un nuevo tropiezo de los cobistas esta noche podría encender las alarmas en el club e incluso en los próximos días podría haber algún fichaje para cambiar el mal comienzo de la competición, donde los de Gonzalo García de Vitoria han perdido los cuatro primeros encuentros disputados, uno en casa con el Clavijo y tres a domicilio con el Breogán, Sammic y Unión Financiera Oviedo.

El equipo va mejorando pero no tiene la credibilidad suficiente para sumar la primera victoria, que le pueda dar la tranquilidad suficiente. El calendario que se le presenta en estos próximos diez días en casa es bastante complicado: esta noche con el Araberri, el día 1 de noviembre con el Leyma Coruña y tres días más tarde con el Valladolid. Esta noche el equipo necesita a la afición en las gradas para que sean el jugador número seis en el transcurso de los cuarenta minutos de juego.

El técnico del COB, Gonzalo García de Vitoria, recordó que el oponente de esta noche "es un equipo que salió a última hora y ha podido hacer un equipo más competitivo que el del año pasado, más largo, con más rotaciones y con jugadores interesantes". En cuanto a los bases, el técnico destacó a un jugador por el que se interesó en verano, Alec Wintering.

"En su etapa universitaria se le preveía un futuro NBA, pero una lesión grave de rodilla le frenó la progresión. Esa lesión nos dio miedo porque buscábamos un jugador para que fuera importante, pero está recuperado y tiene mucho nivel. El otro base, Mitola, le da rotación a Wintering con las ideas muy claras, sabiendo jugar y hacen una pareja compensada".

En cuanto a los exteriores, García de Vitoria señaló de John Dee que es un anotador puro pero que "rebotea muy bien pese a su talla pequeña, es capaz de pasar el balón, es rápido y con personalidad en la pista, por lo que está entre los tres mejores escoltas en valoración de la liga". Mención especial para el excobista Nemanja Mitrovic: "Lo intentamos, pero no nos pudimos acercar a sus pretensiones económicas. Me preocupa porque juega bien y no está anotando. Esperemos que no arranque contra nosotros", indicó el técnico bilbaíno.

Edwards, un tres que puede hacer de cuatro, "con mucha energía, que rebotea bien, que corre campo, que defiende con intensidad y que puede jugar en el poste bajo" y el croata Cizmic completan el juego exterior del Araberri. "Está cedido por el Betis, es muy joven, con talento y puede jugar de tres posteando o de cuarto abierto"

En lo que respecta al juego interior del conjunto vasco, García de Vitoria previene contra jugadores como Araújo, "un pívot con proyección, físico, que domina la liga en todo lo que se relacione con el físico, rebote, tapón y bloqueo" o Pechaceck, que "estaba en Obradoiro, les da polivalencia porque es grande pero tiene tiro, igual que Buesa o Fede Ucles". Son difíciles de frenar, añadió, porque se abren o pueden jugar en el interior.

Tras la exitosa colaboración del año pasado, el grupo de voluntarios de Peludos Ourense acudirá a los partidos que el COB disputa hoy y el próximo miércoles en el Paco Paz con la idea de concienciar a los asistentes al baloncesto de la necesidad de ayudar a los animales sin hogar.