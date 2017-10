El SPV Complutense no parte entre los favoritos para la lucha por los títulos en la modalidad de hockey hierba. No ha empezado con buen pie, ya que no conocen la victoria, han empatado un partido y perdieron cuatro. Son antepenúltimos, por delante del Tenis de Santander y el Atlético San Sebastián, aunque deberían completar el año en una confortable media tabla. En cambio, en hockey sala, no les tose nadie. Los madrileños se han proclamado campeones de España en las cuatro últimas ediciones, una de ellas en Ourense -en la más reciente, en febrero del año pasado en Terrassa, el Barrocás se adjudicó la medalla de bronce-. Cuando el paréntesis invernal deje paso al hockey bajo techo, Manu Prol podría encontrarse con su exequipo. "Puedo elegir porque son deportes diferentes, pero lo normal es que juegue con el Complutense, que además va al campeonato de Europa", adelanta el jugador. Asegura también que le gustaría cruzarse con los que fueron sus compañeros: "Eso siempre es bonito. Ya me pasó contra el Albor cuando me fui al Barrocás. Me llevo muy bien con ellos y todos me animaron a que probara. Si nos enfrentamos, irá todo bien (risas)".