Miguel Codeso: "Nadie es intocable"

El jugador Bruno Gómez Cid dejó ayer la disciplina del conjunto unionista para regresar de nuevo a su club de procedencia, el Nogueira de Ramuín. El centrocampista no estaba teniendo muchos minutos con Fernando Currás y ha decidido abandona el equipo.

La Unión Deportiva Ourense intentará este domingo e n el campo de San Campio (17.00 horas), ante el colista Pontellas, sumar la segunda victoria a domicilio. La versión forastera del equipo unionista está lejos de esos números intachables como locales, donde el conjunto de Fernando Currás suma las cinco victorias en el campo de O Couto y, en cambio a domicilio, aunque los números no son malos: solo han perdido en Valladares, con una victoria ante el Porriño y dos empates ante el Alerta Navia y el Campo Lameiro. Se esperaba por tanto más del equipo ourensano.

Miguel Codeso, que llegó al equipo esta campaña procedente del Sporting de Celanova, es junto al portero Pato el que ha jugado todos los encuentros y se muestra muy contento: "Cuando decidí fichar por la UD Ourense no me esperaba que fuera uno de los hombres fijos en la defensa, en una plantilla formada por jugadores de mucha calidad y en la que, de los 22 jugadores, cualquiera puede jugar. Es cierto que el entrenador Fernando Currás no se casa con nadie y pone todos los domingos a los que ve que durante la semana trabajan a tope lo mismo que toda la plantilla en este equipo nadie es intocable".

Al preguntarle que le pasa al equipo que a domicilio no andan finos para ganar los partidos, fue muy contundente en sus palabras: "Puede ser que nos relajamos un poco y que tampoco estamos aconstumbrados a jugar en campos de hierba artificial y hemos tenido muy mala suerte. Los equipos de casa nos hacen los goles a balón parado en alguna contra y la salida de los córners y nosotros que hacemos cantidad de oportunidades no acertamos a marcar en los metros finales en jugadas muy claras. . sabíamos lo complicado que iba ser este Preferente, . Es una liga muy competitiva, en la que cuesta mucho sacar los puntos adelante porque hay equipos bien preparados y fuertes físicamente, con algunos de los fichajes de superior categoría. Estamos viendo que es una liga complicada, nos estamos adaptando a lo que exige el guión y, poco a poco, lo estamos haciendo mejor, el problema que estamos teniendo es que cada vez que nos llega el equipo contrario que nos pude marcar gol. Ahora que por primera vez no hemos dejado nuestra portería a cero, creo que nos va a dar más tranquilidad en los partidos siguientes, pues nuestro problema es que teníamos que ser más contundentes en defensa, pero también tienen que sacrificarse los medios y delanteros a la hora de defender. Tenemos un equipo con mucho talento y plagado de buenos jugadores y a medida que transcurran los partidos lo vamos a demostrar tanto en O Couto como a domicilio" constata el unionista.

El próximo domingo 29 de octubre ante el último clasificado el Pontellas el equipo tiene que demostrar que también sabe ganar a domicilio como lo hizo ante el Porriño Industrial: " Es un partido que debemos sumar los tres puntos para seguir peleando por los dos puestos de ascenso a la Tercera División".