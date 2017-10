Reconocimiento a los reyes del tablero

El Gran Maestro ourensano Iván Salgado López (1991), que el pasado 7 de octubre se proclamó campeón de España, fue recibido ayer en el salón de plenos del Ayuntamiento de Ourense por el alcalde de la ciudad, Jesús Vázquez, por la secretaria xeral para el Deporte, Marta Míguez, y el concejal de Deportes, Mario Guede.

Salgado, que recuperaba en Las Palmas de Gran Canaria el título que consiguió por primera vez en Linares (Jaén) en el año 2013, es integrante de la selección española desde los 16 años, edad en la que consiguió la máxima titulación internacional (Grand Maestro), en un caso límite de precocidad y sin precedentes dentro del ajedrez español.

Actualmente, el deportista ourensano está afincado en Sofía (Bulgaria), pero viaja con frecuencia a España por motivos familiares y deportivos. Así, no falta a su cita con Ourense, donde tiene un compromiso federativo desde el pasado mes de septiembre con el Clube Xadrez Ourense. A dicha entidad deportiva pertenecen también el resto de los medallistas que, junto con Iván Salgado, fueron recibidos ayer por las autoridades. Xacobe Conde Riveiro (2006) fue campeón de España en la categoría sub 12 el pasado mes de julio en Granada, mientras que Martín Gómez Carreño (2003) se adjudicó la medalla de bronce en la categoría sub 14 en el mismo campeonato. Cabe recordar que la cubana afincada en España Yudania Hernández (1973) logró, asimismo, un bronce nacional femenino en Linares el pasado mes de agosto. Estos tres deportistas, junto con Iván Salado, son los exponentes de un año de éxitos deportivos sin precedentes para este deporte en Ourense. Al acto de reconocimiento acudieron el presidente de la Federación Gallega de Ajedrez, Gaspar Pérez, y el presidente del Xadrez Ourense, Elías González.

Por otra parte, el Edificio de Ferro del campus de Ourense acoge a partir de las 16.00 horas de hoy la Copa Diputación de rápidas, organizado por el Clube Xadrez Universitario de Ourense.