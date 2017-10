Un duelo de máxima exigencia

El Cidade das Burgas regresa esta tarde a Os Remedios para afrontar la sexta jornada de liga en un horario no habitual, las 19.30 horas, debido a que el duelo contra el Burela Pescados Rubén será retransmitido por el segundo canal de la televisión autonómica. El conjunto que entrena Manolo Codeso todavía no conoce la victoria y se está viendo diezmado por las lesiones, pero no dará fácilmente su brazo a torcer ante las de A Mariña, que son cuartas a un punto de los colíderes, el Ourense Envialia y el Jimbee Roldán de Murcia.

Esta semana, en la entidad verdiblanca recibían la mala noticia de que su jugadora Nerea García tendrá que pasar por el quirófano al confirmarse la rotura del ligamento cruzado de su rodilla. Un resultado positivo sería la mejor dedicatoria, pero las ourensanas tendrán que luchar contra uno de los equipos más potentes. Al menos, vender caros los tres puntos.

El Burela solo ha perdido uno de los cinco encuentros disputados, contra el Futsi Navalcarnero (6-3) hace dos semanas en cancha madrileña. Destaca su capacidad realizadora, con un total de 22 goles anotados, aunque también han recibido muchas, 20. El Cidade das Burgas solo ha anotado cuatro tantos, aunque ha tenido opciones de sumar en partidos como los de Poio o Leganés para incrementar su puntuación.

En el polo opuesto de la tabla se sitúa el Ourense Envialia, que a las 18.30 horas defiende la primera posición en su visita al Universidad de Alicante, otro de los conjuntos llamados a pelear por las primeras posiciones. La mejor defensa (y portera) de la liga, con solo cuatro tantos encajados, encara una pista en la que ya ganó el Burela (3-4) en la segunda jornada y en la que, 15 días después, el Alcorcón arrancó un empate a tres goles. Fuera de casa, las alicantinas se han mostrado intratables, en cambio.