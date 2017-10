Niñas que prolongan sagas balompédicas

La Escola de Fútbol Feminino Rosalía Agrupación Deportiva Bosco tiene entre sus componentes a apellidos con resonancia en el fútbol ourensano. Pioneras de esta cantera centrada exclusivamente en niñas prolongan sagas estrechamente vinculadas al balompié, como es el caso de Candela Currás, hija del entrenador de la Unión Deportiva Ourense, Fernando Currás, o de Claudia Pérez Aguado, nieta del expresidente de Club Deportivo Ourense Juan Pérez.

Al que fuera dirigente rojillo entre los años 2008 y 2011 le encanta que la niña de su hijo Juanjo se haya sentido atraída por el campo de fútbol. "Estoy contento sobre todo porque se haya inclinado por hacer deporte. Qué duda cabe de que el fútbol es algo importante en mi vida porque lo he vivido mucho. Me parece que es una actividad muy constructiva para la propia juventud y el equipo es un grupo en el que se hace compañerismo y en el que, al fin y al cabo, se hace sociedad", aseguró ayer, en pleno entrenamiento de las benjamines del Bosco en el sintético de Salesianos.

Juan Pérez elogió a los promotores de esta iniciativa que ha puesto en marcha en Ourense una escuela de fútbol solo para niñas. "En el fútbol siempre existió esa gente que desinteresadamente siempre luchó para que los niños puedan practicar el deporte. Les felicito porque lo he vivido y siempre digo qué buena gente son estos tíos". Por experiencia propia, el expresidente del Ourense les avisa de que no siempre los esfuerzos y desvelos se ven recompensados: "Es importante la labor de estas personas, y que lo hagan sin ánimo de nada, porque compensaciones van a tener pocas o ninguna. Cuando voy por la calle, me encuentro con exjugadores de un lado o de otro y siempre noto el agradecimiento que sienten. Eso para mí es suficiente", reconoce Juan Pérez.