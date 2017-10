"Si fuera el entrenador, me pondría siempre"

Unai doblegó en el minuto 81 la defensa más eficiente y afortunada que se ha encontrado la UD Ourense en este tramo inicial de liga. Los de Fernando Currás tuvieron que deshojar ocasiones en Campo Lameiro hasta acertar con la que significó a la postre el empate. "Hay partidos en los que nos cuesta definir las ocasiones -lamenta el delantero ourensano-. Creamos muchas y lógicamente es imposible materializarlas todas, pero tenemos suficientes para llevar más goles a favor. Sin embargo, en contra, de la nada parece que sacan jugadas de peligro. Eso es algo que entre todos hay que intentar mejorar y sacarlo adelante". En A Chanciña marcó él "como pudo marcar otro, porque ocasiones tuvimos casi todos". Fue su segunda diana en liga, una contribución de la que se muestra satisfecho: "Me encuentro bien. Estoy en el mejor estado de forma de los tres últimos años por las lesiones que tuve. Llevaba años sin estarlo y este año lo he conseguido, lo que pasa es que la competencia está ahí. Jugar está caro", reconoce. Apostilla de inmediato, con ambición en vena y una dosis de ironía, que luchará por no quedarse en papeles secundarios: "Si fuera entrenador, me pondría siempre, pero como no lo soy, me toca esperar en el banquillo con ganas e ilusión, que es lo que hago, y tratar de aprovechar los minutos al máximo para ayudar. Así lo siento".