Omar: "Todos queremos jugar "

Tras el paso por tierras pontevedresas donde la Unión Deportiva Ourense pudo empatar en los últimos compases del partido de la jornada octava ante el Campo Lameiro, los de Fernando Currás se han quedado con la sensación de que se había escapado una oportunidad de las que un aspirante no suele perdonar, ya que los ha apartado de las dos primeras plazas de ascenso a la Tercera División.

"Se nos escaparon dos puntos", apunta el centrocampista Omar García Borrajo en su reflexión en el día de ayer. "Éramos superiores y tuvimos diez oportunidades muy buenas para adelantarnos en el marcador y sin embargo quedamos 1-1. Ellos en la única oportunidad que tuvieron de adelantaron en el marcador. Nos volcamos, empatamos y tuvimos a nuestro favor para ganar el partido pero en los metros finales los delanteros no acertaron a marcar el segundo gol o alguno más que merecimos a lo largo de todo el encuentro".

Los deberes a domicilio están siendo una pesadilla para el equipo que ya le han costado siete puntos que le hubieran permitido ir de primeros. Omar asume que, en determinados circunstancias, tienen que ser "más veteranos". Agrega que "sobre todo en defensa, y no solo los cuatro de atrás, sino los once que formamos en el equipo,pues a la hora de defender lo tenemos que hacer todos, tenemos que ser más contundentes. Por no despejar y por querer salir bonito con el balón, lo perdemos y creamos un problema".

Son un equipo con vocación ofensiva, obligado a ganar por sistema, pero no hay urgencias pues aún no finalizó el mes de octubre para alterar tanto el equilibrio. " A veces atacamos con mucha gente y, cuando nos pillan, defendemos uno para uno. Eso es arriesgado. Hay que jugar con más seguridad", considera el joven centrocampista unionista".

Insiste Omar en que el punto puede aunmentar de valor más adelante: "Ganar fuera de casa siempre va a ser difícil y, como no estaba de ganar, por lo menos no perder. Es importante puntuar fuera de casa y seguir teniendo nuestro fortín en el campo de O Couto , donde hemos ganados todos los partidos disputados hasta el momento"argumenta.De momento tampoco es para preocuparse, pues el Sanxenxo y Bande aventajan al cuadro unionista en dos puntos y el Estradense en uno., pero mar invoca a la sensatez. " Hay que estar tranquilos porque nadie va a ganar todos los partidos y todos vamos tener algún mes fastidiado. Restan por jugar 30 partidos y esto acaba de comenzar y cuando llegue el momento el equipo va estar a tope en todas sus líneas".

Omar, tampoco le preocupa el no jugar más minutos, y lo tiene muy claro: " Me gustaría jugar más minutos, pero hay mucha competencia y están jugando los mejores y lo único que tengo que hacer es seguir entrenando a tope para tener mi oportunidad de salir en el once titular" para demostrar que somos unos de los equipos favoritos para ascender

El centrocampista es consciente de que pueden dar un paso adelante en los próximos cinco encuentros: " El domingo nos enfrentamos a O Grove, después vamos a Pontellas, y tendremos tres duelos, dos en O Couto con el Ribeiro y Nogueira de Ramuín y una salida ante el Bande, partidos complicados, pero que los podemos ganar".