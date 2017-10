Las chicas jugarán de nuevo en Velle

Para no coincidir con el equipo masculino el domingos, las chicas volverán a jugar desde las 12 de la mañana en el campo da Aira de Velle ante el Interrías, un equipo que ocupa puestos altos en la clasificación. El conjunto unionista que entrena Rubén García, si no quiere quedar descolgado de los puestos altos de la clasificación, necesita sumar los tres puntos. El técnico ourensano confía en sus jugadoras: "El domingo perdimos con claridad ante el líder Valladares, pero el resultado no indica lo que sucedió en el campo".