La tristeza del jugador brigadista

El centrocampista de la Unión Deportiva Ourense Aitor Martínez comenzaba ayer su tercera semana de pretemporada en las instalaciones de Miraflores con una polución insana como consecuencia de la ola de incendios. Acumula retraso en la puesta a punto con respecto al resto del plantel porque estuvo tres meses contratado en el servicio de extinción de incendios. Con esa perspectiva en primera persona, el futbolista se mostraba ayer apenado por las consecuencias de la "salvajada" incendiaria. "Fue algo demasiado grande hasta para los que lo vivimos en primera persona. Ver que ardía en el centro de Vigo, en todo Ourense. Es normal que la gente que no conocía esto, flipase. Es muy jodido", explicaba ayer el medio de la UD Ourense.

El pasado jueves, en el partido de Copa Diputación contra el Ribeiro en el campo de O Souto, Aitor tuvo sus primeros minutos oficiales. "Me noté bien. Estaba con dos semanas de entrenamientos solo y se nota que no había jugado nada, pero no me encuentro mal. Entrenamos muy bien", explicó.

En su segunda temporada como unionista, Aitor destaca la competitividad que destila la plantilla: "Es duro entrenar con estos. Van como aviones. Tengo que pararlos con cuerdas", bromea. "La competencia es muy dura y al mismo tiempo muy buena. Te hace ser futbolista porque, si quieres jugar, tienes que entrenar al 100 %, si no olvídate. Si entrenas al 80 %, vas de 16 con suerte o a la grada, y eso para el equipo es muy bueno", apunta.

Aitor evita fijarse plazos para la primera convocatoria liguera y para los primeros minutos: "Tengo que tener paciencia, ya no solo para entrar en el once, sino para ir convocado". Al término del partido del pasado jueves, el técnico de la UD Ourense, Fernando Currás, dijo que Aitor le iba a dar mucho al equipo y que tenía mucha confianza depositada en él para cuando se haga con el tono físico. El jugador pasa de largo del elogio: "Importantes somos todos. No creo que sea más o menos que otro, porque lo importante es el equipo".

Y al equipo, Aitor lo ve bien a punto de cruzar el ecuador de la primera vuelta: "No es un grupo del todo nuevo, pero casi, y las piezas hay que conjuntarlas. Cada vez estamos mejor, cada vez nos entendemos mejor, y eso hará el equipo grande, un equipazo que es lo que es. A base de entrenar hay que hacerlo campeón o al menos que sea una temporada genial".

En cuanto a lo que ha visto de la Preferente, que tiene a los seis primeros clasificados separados por cuatro puntos, el mediocentro de la UD Ourense pide que nadie espere una temporada cómoda: "Es una liga complicada, por mucho que tengamos muy buen equipo o que estemos logrando resultados positivos. La liga es muy igualada y te puede ganar cualquiera, como se vio el otro día en el campo del ribeiro. Todos los partidos son abiertos y por eso es una liga difícil".

Aitor considera que el respaldo de los aficionados que está aglutinando la UD Ourense que es un gran tanto. "Para nosotros es genial que la gente que te apoya en casa vaya fuera también. Tienen mucho mérito, porque ya no es solo gastarse el dinero de hacerse socio, sino que el domingo cogen el coche y pagan una entrada. Que el Couto esté así es una maravilla. Lo de la afición es algo increíble", subraya el jugador. El próximo domingo, contra el Grove, equipo y aficionados se reencontrarán con el objetivo de mantener la escalada en la clasificación.