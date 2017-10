Miguel Barbado cae en semifinales del Master de Liencres

Buena participación de Sara Ezquerro y Miguel Barbado, jugadores del Club Athlos de Ourense, en el Máster Absoluto de Liencres, en Cantabria. Barbado cayó en semifinales del torneo individual masculino contra Pablo Abián.

Por otra parte, en el TTR sub 13-19 celebrado en las instalaciones del Club del Mar de A Coruña, Ana Nóvoa quedó campeona en el individual femenino sub 13 tras una gran final y sería tercera en el doble mixto de la misma edad en pareja con Miguel Presa.

Por su parte, Martín Iglesias se hizo con el primer puesto en el doble masculino sub 13 con Basilio Porto, del CB As Neves, y se clasificó en tercer lugar en la prueba individual. Antonio Iglesias fue segundo en el cuadro individual sub 19, con Samuel Varela en tercer lugar del doble masculino en pareja con Álvaro Valverde. del CB As Neves. También participaron en esta cita en tierras coruñesas los integrantes del Athlos Miguel Sequeiros y Javi Pérez.