"Lo primero es minimizar nuestros errores"

El técnico cobista expone las claves para frenar y atacar al Leyma. "Primero tenemos que mirarnos a nosotros, no cometer errores y jugar con la misma energía todo el partido. Nos están castigando mucho nuestros propios errores. En el partido contra Breogán nos ponemos a cinco puntos y en tres pérdidas nos castigan con tres triples. Contra Clavijo cometimos muchos errores y se nos van en el marcador y contra Sammic supieron jugar sus bazas. Hicimos muchas faltas y regalamos muchos tiros libres", recordó García de Vitoria. "Lo primero -recalcó el bilbaíno- es minimizar errores y luego ellos tienen cosas muy importantes. Sergio Olmos y Edu Hernández-Sonseca son una pareja de cincos top de la competición, muy importantes en el poste bajo. Aranzana quiere focalizar mucho el juego en ellos, pero no podemos olvidar a Dmitry Flis, que ha empezado muy bien la competición y esa capacidad que tiene de tiro corto, y el rebote ofensivo de Chuku, que nos hizo seis en el partido de pretemporada y el otro día hizo 5". Los cobistas tendrán que estar atentos a tiradores como Cooney o Gilling. "Hay muchas cosas que hacer bien para que ellos no las hagan y todo no seremos capaces", entiende.