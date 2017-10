"Si no les quitamos el balón, sufriremos"

A pesar de que su arranque de curso ha sido discreto, Juan Carlos Unzué no se fía de la delicada posición que ocupa Las Palmas, un equipo que, según el preparador celeste, ha hecho suficientes méritos como para ocupar una posición más desahogada en la tabla.

"Es un equipo mucho mejor de lo que dicen sus números. Tiene jugadores que llevan ya un tiempo trabajando juntos, un equipo que le gusta tener la pelota y tiene los futbolistas para hacer ese juego de posesión", observa Unzué, que advierte: "Si no le quitamos el balón, Las Palmas nos va a hacer sufrir. Tendremos que correr detrás de ellos mucho tiempo. Es ahí donde tiene que salir toda nuestra agresividad y nuestro carácter".

El entrenador del Celta considera que las opciones de su equipo para llevarse los tres puntos pasan por ser agresivos en la presión al adversario y arrebatarle la posesión del balón o, al menos, impedir que el conjunto que dirige Pako Ayastarán se sienta cómodo con la pelota. "Por lo que vi el otro día en Barcelona, le gusta tener la pelota porque son sus características. Les gusta tener la pelota y se sienten cómodos con el balón. Tenemos que hacer que no se sientan cómodos en el campo", señala.

Las importantes bajas con que se presenta el Celta no deben restar, a juicio de Unzué, potencial a su equipo para ganar mañana en terreno canarión. "No me gusta lamentarme de lo que no tengo y no me cabe duda de que vamos a hacer un equipo competitivo para ganar en Las Palmas", subraya.