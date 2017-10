"No nos fiamos porque nos ganaron en Copa"

Con el nudo todavía en el estómago después del chasco ante Oviedo, el Leyma visita hoy el Pazo. "Por dentro todavía tengo la sensación de frustración porque se nos escapó el partido por errores no forzados que tenemos urgentemente que corregir. Nos costó recuperarnos del partido de Oviedo porque en cuatro minutos estropeamos un partido que habíamos trabajado muy bien", reconoció el técnico Gustavo Aranzana. Una de las claves de la derrota del conjunto coruñés ante el gran Unión Financiera Oviedo fue la pobre aportación del banquillo. Sobre las urgencias del anfitrión, Aranzana no le da mucha importancia: "Nosotros hemos ganado un partido, estamos todos casi igual pero no podemos fiarnos porque nos ganaron en la Copa Galicia".