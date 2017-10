José Manuel Fernández: "Es una temporada dura y no podemos perder la calma"

José Manuel Fernández, presidente y fundador del Barbadás, es un hombre optimista a pesar del mal comienzo de liga de su equipo, que ocupa la penúltima posición en la tabla tras haber perdido en las seis últimas jornadas. Ante las difíciles circunstancias económicas, apostó por la reconversión del plantel fichando a jugadores jóvenes que quieren triunfar y por Moisés Pereiro como entrenador, pero los resultados no acompañan.

El presidente del Barbadás sigue confiando en el entrenador, Moisés Pereiro, para enderezar el rumbo del equipo lo más pronto posible, y de momento sigue tranquilo y espera que el joven equipo siga creciendo y que vengan pronto los buenos resultados para escapar de los puestos de descenso.

- El presidente del Barbadás empieza a estar preocupado por la mala marcha de un equipo que, de los nueve partidos disputados, solo ha ganado dos. Suman seis partidos partidos consecutivos con derrota, la última el jueves ante el Barco por 6-0, un resultado que ha dejado al equipo muy tocado. Siempre ha sido una persona que apoya a los entrenadores y es difícil que tome medidas drásticas para intentar arreglar la situación.

- Es una temporada muy complicada para el Barbadás, pues soy un presidente que no quiere hipotecar al club. Fichamos lo que podemos con el dinero que tenemos. Hemos apostado por un entrenador como Moisés Pereiro que igual que los jugadores tiene que seguir aprendiendo. La verdad es que solo quedan cuatro jugadores del pasado curso y tenemos un equipo con una media de edad que no llega a los 21 años. El equipo va a más, aunque es cierto que los resultados no nos acompañan y nadie nos pasó por encima, menos en el último partido con el Barco. Esto te hace pensar en positivo y en que en los próximos encuentros podremos revertir la situación negativa. El equipo está trabajando muy bien en los entrenamientos y en los partidos, pero tampoco estamos teniendo fortuna en algunos de los encuentros disputados.

- Es un equipo que intenta jugar al fútbol, pero no tiene pegada arriba y esto le está pasando factura. ¿Podría haber algún fichaje en los próximos días?

- El club no tiene dinero para intentar fichar más jugadores de momento, aunque es cierto que arriba nos falta gol. Eso es algo que le sucede a muchos equipos y, de momento, vamos a seguir confiando en los plantilla que tenemos. Yo sigo confiando en ella, aunque es cierto que son muy jóvenes y le puede entrar la presión si en los próximos encuentros no empezamos a ganar.

- El domingo puede ser una buena oportunidad para darle una alegría a los aficionados ante el Céltiga y para que el entrenador y los jugadores se puedan tranquilizar. Llega un rival que con un entrenador ourensano como Manolo Núñez ha cambiado la dinámica y ahora ya gana partidos.

- Espero que este domingo podamos romper la racha negativa y sería muy importante para el equipo volver a la senda de las victorias. Una nueva derrota nos podría dejar muy tocados, pero de momento tenemos que estar tranquilos y tampoco tengo pensado tomar decisiones drásticas, pues aún quedan muchos partidos y tanto el cuerpo técnico como los jugadores están trabajando bien para que todo cambie.

- Desde hace un tiempo cada vez es más complicado ser presidente de un club, pues ya no hay el dinero que había antes para completar los presupuestos. En Ourense, hay cuatro equipos de Tercera y otros cuatro de Preferente, mucha competencia que no es buena para las economías de los clubes.

- Para los aficionados es muy bonito tener tantos equipos, pero a muchos clubes nos perjudica tener tanta competencia y que los partidos de Tercera División y Preferente se jueguen a la misma hora. Pero es lo que tenemos y cada uno tendremos que arreglar nuestra casa, pues nadie te va a dar más. Las instituciones te dan lo que pueden y las empresas tampoco te pueden ayudar más y en cuanto a los socios y aficionados, son los que son y nada más.