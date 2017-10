La temporada comienza el domingo

La temporada de caza comienza el próximo domingo día 15 de octubre y finalizará el 6 de enero de 2018. El presidente de la Federación de Caza e n Ourense, Antonio García, lleva trabajando a lo largo estos meses para que todo salga lo mejor posible en este curso. Serán más de 20 jornadas distribuidas a lo largo de los cuatro meses, en las que alrededor de 9.000 ourensanos podrán en práctica este deporte en los tecores gallegos.

Los días que se podrán ejercer esta actividad quedan limitados a los jueves, domingos y festivos estatales y autonómicos, además de los sábados en el caso de la caza mayor. En los tecores, las cuotas de las capturas serán la que figuran en los planes de aprovechamiento cinegético, mientras en los terrenos comunes no se podrá cazar en grupos mayores a seis cazadores ni coordinadamente en una cuadrilla.

Además de las zonas de caza permanente reflejadas en los planes de ordenación cinegética del correspondiente Tecor, se autoriza cada semantada de codorniz y perdiz todos los día del año, al igual que el conejo y el faisán. Cabe destacar que la caza mayor cada vez más en auge, un fenómeno común en toda la península y propiciado sobre todo en Galicia por el enmarañamiento del monte, derivado del abono de las actividades tradicionales. Una de las novedades se refiere a la temporada del corzo puesto que se aprobó una propuesta de cambiar las fechas de capturas de las hembras que pasan a los meses de enero y febrero. Esto se debe a que el mes de octubre, las hembras están con las crías y su captura podría ser causa de la muerte de las crías.

Va a ser una temporada con mucha abundancia de conejo. Perdiz habrá bastante menos, a pesar de que se crió muy bien , pero no será un año demasiado bueno a pesar de que estamos atravesando un verano muy largo y de poca lluvia. En cuanto a las novedades no hay ninguna en lo que respecta al orden de la veda. En lagunas zonas en las que se ha sembrado ha aumentado el conejo y la perdiz, aunque en este mes de octubre no va a ser bueno por las enfermedades, excepto si llueve en los próximos días, algo que ayudará bastante a salvar las primeras semanas. Las provincias de Ourense y Lugo son los grandes referentes en cuanto a la caza menor, y c uentan con las importantes piezas de caza como el jabalí y el corzo. También ha sido una temporada fenomenal de caza del paspallás en las zonas de Xinzo. La seguridad es uno de los aspectos más importantes en la actualidad en este curso.