Jony: "Los cambios están para ayudar al equipo y me tocó a mí"

El delantero de la UD Ourense Jonatan Magisano González, Jony, tuvo una entrada triunfal en el partido del pasado domingo contra el Marcón. Empezó suplente tras seis titularidades y, en el primer balón que tocó, desniveló un encuentro que se iba torciendo según avanzaba. Anotó dos tantos y participó en el tercero, aunque el de Carballeda de Avia concuerda con la opinión general de que no se vio una buena versión unionista.

"Si a la media hora vas ganando 3-0 no pasa nada. Era un partido cómodo y se truncó mucho. Se fue espesando y acabó 2-2 al descenso. Fuimos bajando el ritmo y la segunda parte tampoco es que fuera mejor, pero ellos bajaron físicamente y pudimos ganar", resume Jony. En cuanto a su aportación, apunta que simplemente cumplió con la misión que le encomendaron: "Cuando entras en un partido igualado lo que quieres es intentar ganar. Lo que buscas es ayudar al equipo, los cambios están para eso, para refrescar, y me tocó a mí".

El unionista no busca excusas externas como el calor o el campo para justificar un mal partido: "Es más culpa nuestra, quizás por la relajación por vernos superiores entre comillas". Reconoce también que no fue una sorpresa verse por primera vez fuera del once: "Por la semana se va viendo el equipo que va a jugar. Algo intuía y le puede tocar a cualquiera. Hubo cambio de esquema también y tuve que empezar en el banquillo. No me lo tomo a mal, porque nos va a tocar a todos". Jony interpreta como un buen síntoma que los cambios estén dando resultado: "La gente que entra lo está haciendo muy bien, siempre da mucho al equipo, que es lo que se busca".

Con Codeso, forma la pareja de refuerzos que llegaron desde la Primera Autonómica, y los dos están teniendo mucho protagonismo en el tramo inicial del campeonato, cada uno en su parcela. Jony entiende que los vienen desde abajo tienen el plus del apetito: "Para nosotros es un incentivo jugar en esta categoría. Casi todos son jugadores de superior categoría y los que venimos de Primera le ponemos muchas ganas para ganarte un sitio. Lo que quieres es jugar".

Con la UD Ourense segunda a dos puntos del líder y con el mismo balance que el tercero, Jony asegura que no se fija en la clasificación de momento: "Esto acaba de empezar, está bien, pero hay que sumar lo que se pueda porque el objetivo de todos es el mismo, aunque no se puede decir muy alto". En cuanto a la categoría, Jony no ve clase media. "Es una liga nueva para mí, pero veo mucha diferencia entre los de arriba y los de abajo. Hay nivel, pero mucho contraste". Los unionistas aparcan la liga para visitar este jueves al Ribeiro en la ida de los octavos de final de la Copa Diputación. Jony no podrá enfrentarse a su exequipo en el campo de O Souto de San Cristovo debido a la sanción de tres partidos que arrastra de la temporada pasada. "Me gustaría jugar y tenía ganas, pero no podrá ser", afirma. Por ahora no se arrepiente del cambio: "Espero que sea así todo el año con el club y con la afición, que nos hace ser mejores. La respuesta es muy buen y me siento cómodo".