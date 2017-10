La UD Ourense avanza con intermitencias

La Unión Deportiva Ourense recortó a dos puntos la desventaja que acumulaba con el líder, un Bande que encajó su primera derrota en Mondariz, tras vencer ayer en O Couto al Marcón. La manifiesta superioridad de los unionistas les llevó a la complacencia y a desperdiciar una renta de dos goles en la primera parte. La incorporación tras el descanso de Jony, que participó en los tres tantos que aseguraron la quinta victoria en siete jornadas, fue determinante para solventar un partido con muchos más goles, y oportunidades claras, que fútbol y buenas sensaciones.

El entrenador de la UD Ourense, Fernando Currás, agitó el once y el dibujo táctico que venía empleando. Oli reapareció en el flanco defensivo izquierdo y Codeso se movió al centro de la zaga en detrimento de Germán. Bruno se incorporó a la medular para acompañar a Luis y Fran. Arriba, Adrián se hizo con la titularidad como relevo de Hugo García. Completaron el trío ofensivo Durán y Alfredo.

Los unionistas desbordaron con facilidad al Marcón con balones filtrados entre líneas poco tupidas o con envíos a la espalda de los zagueros. Tomaron ventaja de dos goles, pero estuvieron mal en la definición. Fran y Bruno, en la misma jugada, y Adrián solo tuvieron que empujar centros de Josu y Alfredo y no atinaron. El portero Álvaro sacó otros dos intentos de Durán y de Adrián antes de lesionarse y de ser relevado. Con el tercer tanto en propia meta que celebran los unionistas la brecha parecía insalvable.

Al contrario, tanta diferencia en el campo y en el marcador desactivó a la UD Ourense y el Marcón se hizo notar. Iván envió una falta a la cruceta en el 31 y, siete minutos después, Sapi ganó un balón tras una pugna con Codeso, en la que el central se fue al suelo sin que el árbitro interpretase falta, y rebasó a Pato tras un quiebro. A punto de cumplirse el tiempo, Román rehacía el empate con un testarazo de precisión, ajustado al poste, a centro de Geliño.

A los diez minutos de la reanudación Currás optó por un doble cambio. Sacó al amonestado Corzo del eje de la zaga por Germán y, para el plan de ataque, prescindió de Bruno y apostó por Jony. El primer balón que tocó el de Carballeda acabó en gol. Cortó un pase en la medular, se asoció con Adrián para montar la contra y con una poderosa zancada se colocó en el área. Le quedó oxígeno para sortear con una vaselina a un portero a media salida. En el 63, Josu sacó cuando entraba un cabezazo de Valiñas tras saque de esquina.

La UD Ourense agotó los cambios en el 64 y también barajó Borja Burgos para refrescar tanto la defensa como el ataque. Ponerse por delante no aclaró las ideas de los locales y afloraron fallos impropios en la salida de la pelota. El Marcón también ofrecía facilidades. Jony se hizo con otro balón en el vértice del área y disparó con rabia. José no atajó el balón y Hugo le ganó la posición al central para transformar en gol su primera intervención. Otra arrancada de Jony por dentro, con asociación con Omar, significó el quinto gol unionista. El Marcón se había roto y José evitó el sexto en un remate a bocajarro de Alfredo. El siguiente mano a mano fue para Hugo, tras pifia en el despeje. Se deshizo del defensa con un quiebro en el área pero su remate no pasó del portero. También le anularon un gol por falta a Germán en un saque de esquina y Alfredo se quedó con las ganas de ver puerta en un domingo de los más propicios para hacerlo.