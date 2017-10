"El partido me deja sensaciones muy contradictorias"

El técnico del Ourense reconoció al final del partido que no había sido la victoria más convincente. "Tengo sensaciones muy contradictorias -indicó-. Estoy satisfecho por ganar, que siempre cuesta ganar un partido, pero no estoy del todo contento con la dinámica en la que entró el partido. Es cierto que es un partido en el que no estás desde el principio, hace calor, hay muy poca continuidad, te pones por delante sin haber hecho grandes cosas y eso inevitablemente te lleva a relajarte. Encajamos dos goles de un rival que no nos estaba creando problemas. Un resbalón les mete partido y, a renglón seguido, en un acierto de ellos, nos empatan". A Currás le gustó la actitud de los cambios: "La gente que salió de refresco aportó otro brío, con más o menos acierto, ya no solo los goles, sino ese querer hacer las cosas bien, esforzarse aunque costaba a pesar del día que hacía y tal como estaba el partido". El entrenador considera que la clasificación les indica que van por el buen camino, aunque no cae en la autocomplacencia: "Estamos segundos, a dos puntos del primero, y estamos bien. Es cierto que somos muy exigente, porque creemos que la gente que viene al estadio tiene que salir más satisfecha de lo que pudo salir hoy, y en esa línea vamos a seguir trabajando. Nos vamos a exigir al máximo, esperemos acertar con esos desajustes que estamos cometiendo y es nuestra obligación es sacar más rendimiento aún del equipo. El fútbol está lleno de complejidad y hoy es un día para analizar la complejidad que tiene este deporte".