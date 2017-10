Un castigo severo para el Cidade das Burgas

El Cidade das Burgas sigue pagando la bisoñez de la plantilla y la acumulación de contratiempos físico, si bien ayer se medía a uno de los equipos más fuertes de la competición. El Roldán no quiso sorpresas y se llevó una amplia victoria de Os Remedios. Pese al dominio inicial de las murcianas, las mejores aproximaciones fueron locales, con un pase de María Arias que supera a Etayo, no pudiendo llegar Sonia para enviarlo al fondo de la portería, y un lanzamiento lejano de Ana Lastra que palmea sobre el larguero la meta visitante. En una contra clara, las locales cometen una falta que saca Consuelo en horizontal donde Maite Mateo y su tiro a media altura sobre el palo izquierdo de Ana abre el marcador. Apenas un minuto más tarde, contra por la derecha con pase de la muerte de Consuelo y Chara, en el segundo palo, marca a placer. Un minuto nefasto echó por tierra el buen trabajo de las ourensanas hasta ese momento. Supieron reponerse para volver al nivel defensivo y, a falta de 40 segundos, Clara dispuso de una buena ocasión que no pudo materializar.

No pudo empezar el segundo tiempo. Falta en la banda derecha que toca Maite Mateo para Chara, que con un tiro raso y seco sorprende a la guardameta ourensana. El esfuerzo físico y la escasa rotación pasaron factura y cada vez les era más difícil llegar a la portería contraria a las de Manolo Codeso. Las murcianas supieron controlar los tiempos y, sin precipitarse, ampliaron la ventaja. En el 28 estaría el encuentro parado cinco minutos al necesitar asistencia María Arias tras recibir un golpe en la zona de la sien, en un choque con una compañera. Por su parte, el Ourense Envialia ganó 1-3 en Majadahonda.