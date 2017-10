El club retira la camiseta con su dorsal, el 10

Vivir es una sucesión de desafíos para Pablo González Lois, un jugador de 13 años del equipo juvenil del Club Deportivo Seixalbo. El fútbol era su alivio en la lucha que sostiene contra la enfermedad desde que nació. A los pocos días de ver la luz le operaron a vida o muerte y ya no se separaría de médicos y quirófanos. Siempre salió adelante y esta temporada pudo tramitar la licencia de futbolista y lucir el dorsal 10 sobre un terreno de juego. Ahora tiene que dejar de jugar para no poner en riesgo su delicado corazón, pero sus compañeros y el club presidido por David Rodríguez se han propuesto que no cunda el desánimo.

En casa de Pablo González Lois tratan de digerir el último mazazo tras ilusionarse con la tregua que habían encontrado en el fútbol. La temporada empezó de ensueño. El pasado mes de septiembre, el chaval debutó en un partido de la liga provincial con los juveniles del Seixalbo en el histórico Luis Bodegas de Monforte de Lemos. Pablo marcó en el minuto 90 el único tanto del partido y, al acabar, hubo manteo y lágrimas de emoción.

Semanas después, en una revisión rutinaria en la clínica de un cardiólogo deportivo le fue detectado un problema en el ventrículo izquierdo del corazón que paraba el partido que disputa Pablo desde que nació. El padre del jugador, Marcos González, asegura que "lleva unos días destrozado" y que no está resultando sencillo encontrar consuelo. "El fútbol era una vía de escape para un niño que siempre se vio diferente. Aunque es muy trabajador, le cuesta todo mucho más que a los otros. Cada año, por las distintas enfermedades que ha tenido, perdía dos, tres o cuatro meses de cole. Iba a trancas y barrancas. Donde él se sentía como los demás era con el balón en los pies", explica el padre.

"Desde siempre, cogía el balón y se le olvidaban los problemas. Se veía como el resto de chavales", añade Marcos González al referirse al bálsamo que significaba para su hijo ponerse las botas. "En el equipo lo trataban como a uno más, no como al Pablo que le cuesta. El fútbol era su forma de relacionarse con los demás", expone. Algunos de los mejores momentos de su vida los ha vivido en el seno de esa gran familia que se reúne a diario en el campo de O Carqueixal. "Cuando le nombraron capitán honorífico -recuerda el padre- fue una inyección de moral, algo bestial. Iba a entrenar con los mayores y con los juveniles y su ilusión era tener ficha y disfrutar con el balón. Ahora todo es una pesadilla".

Pablo nació con 17 perforaciones en el corazón, una dificultad que se fue corrigiendo con los años. Después le sobrevino una dolencia testicular, le extirparon varias hernias y tuvo que ser intervenido en siete ocasiones de los oídos y la garganta. Ha estado aquejado de una enfermedad de riñón y padece una pulmonar crónica. Un problema muscular le hizo perder movilidad, por lo que el fútbol le venía bien. Están pendientes del resultado de una resonancia desde noviembre de 2016 para saber hasta dónde podían llegar en un terreno de juego, por lo que sus padres decidieron pagarse de su bolsillo la prueba médica. "Yo estoy en paro y mi mujer tiene un pequeño trabajo, pero decidimos que tenía que hacerse la resonancia y apareció ese problema en el corazón. Es algo con lo que tendrá que convivir y, como no hay ningún estudio científico al que agarrarse, estamos a ciegas y tiene que dejar de jugar, porque le puede dar una muerte súbita", confiesa el padre.

El varapalo ha sido demoledor en el plano anímico, confiesa. "Es muy duro que te digan que no puedes volver a hacer algo que te gustaba tanto el resto de tu vida. De pequeño le contabas cualquier cosa, pero ahora ya sabe tanto como nosotros y es duro afrontarlo. No sabes como darle ánimos. Ha tenido una vida dura", relata.

Ayer, tras asistir a clases de Segundo de ESO en la Universidad Laboral, Pablo no se perdió el entrenamiento. Entre todos se han propuesto que la historia de superación continúe. Que el vínculo siga latiendo. "Tenemos que buscar la solución para animarle. Hasta ahora lo fue superando todo y, si la vida es justa, esto también lo superará", promete el padre.