La UD Ourense regresa a Velle para jugar con el Orzán

La Unión Deportiva Ourense femenino para no coincidir con el equipo masculino, tendrá que cambiar el escenario de juego del campo del Miguel Ángel González por el Monte da Aira para el partido que jugará el domingo desde las 12.00 horas ante el Orzán de A Coruña, un partido muy importante para las chicas de Rubén García, que con la derrota ante el Milagrosa y el empate del pasado domingo ante el Mos ha quedado descolgado de los primeros puestos.

El partido del domingo, tes muy importante para el conjunto unionista que debe sumar los tres puntos, El técnico ourensano, espera que los tres puntos se queden el campo de Velle. " Creo que el pasado domingo no tuvimos fortuna ante el Mos, pues después de ir ganado 2-0, tuvimos dos ocasiones para sentenciar el partido, ellos hicieron los dos goles en cinco minutos donde mis jugadoras no anduvieron muy finas, En los minutos finales estrellamos un balón en el palo y ellas también, ahora tenemos que olvidarnos y centrarnos en el partido ante el Orzán, un equipo que marcha por la parte baja de la clasificación, pero no te puedes fiar de ningún equipo si quieres sacar todos los domingos los tres puntos para pelear por arriba".