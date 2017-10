La UD Ourense podrá contar con todos sus efectivos

La Unión Deportiva Ourense vuelve el domingo desde las 17.00 al estadio de O Couto con la clara intención de sumar la cuarta victoria consecutiva en su campo, donde los de Fernando Currás están haciendo un fortín y de momento ha ganado todos los encuentros disputados delante de sus incondicionales.

El entrenador unionista que no pudo pasar del empate a tres goles el pasado domingo ante el Alertanavia, lleva toda la semana trabajando en el campo del Colegio Miraflores para intentar que no se vuelvan a cometer los mismos errores que le están costando muchos puntos a un equipo que tiene como objetivo el ascenso a la Tercera División. Currás para el partido del domingo podrá contar con toda a la plantilla al completo y podría haber algunos cambios en relación al equipo que lo viene haciendo habitualmente.

Tampoco quiere sorpresas en un partido que se presenta f fácil por la debilidad del equipo contrario que ha perdido los tres partidos disputados y sin marcar un gol. Ha perdido con el Moaña (3-0), Erizana (4-0) y Atios (4-0). Ocupa puesto de descenso, suma 4 puntos en los seis encuentros disputados y es un conjunto que le cuesta mucho hacer goles, pues lleva contabilizado 3 goles y encajado 16. El regreso del equipo a Preferente un año después de su descenso, ha otorgado una nueva oportunidad al equipo pontevedrés que no quiere pasar los apuros de otras campañas, pero el arranque de momento no ha sido el que esperaban y no son capaces de escapar de los puestos de descenso.

Borja Burgos, el técnico se estrena en el Marcón tras dirigir la pasada temporada al Portonovo y antes a la Unión Grove. Es un equipo joven y que aún le queda mucha liga para cambiar la dinámica, pero el domingo le espera otra reválida ante uno de los grandes de la categoría que quiere seguir invicto y en su campo y después del traspiés del pasado domingo ante el Alertanavia saldrán a por todas desde los primeros minutos para sumar tres nuevos puntos y seguir en la zona de privilegio en la liga.