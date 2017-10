La UD Ourense no acaba de coger la onda a domicilio

Después de seis encuentros de liga, el entrenador de la Unión Deportiva Ourense ha hecho debutara 19 de los 22 jugadores de la la primera plantilla. Un equipo que sigue sin coger la onda a domicilio en los primeros encuentros de liga, pues ya ha perdido uno con el Valladares y empatado otro con el Alertanavia. Además hombres importantes como Rubén Durán, el máximo artillero del pasado curso, aún no se ha estrenado en la Liga y esto también lo está acusando el equipo.

Fernando Currás únicamente no ha utilizado a jugadores como el portero Samuel, Xurxo, que aún no encuentra en condiciones de jugar, y Aitor Martínez, que tiene problemas de trabajo y aún no ha podido entrenar todo los días con el resto de sus compañeros.

Las rotaciones realizadas por el técnico unionista fueron especialmente por lesiones y expulsiones y cambios tácticos, donde el técnico no ha repetido el once en los seis primeros encuentros de competición. El equipo ocupa la cuarta plaza con 12 puntos y se encuentra a un punto del ascenso.

El técnico unionista ha movido sus piezas en busca del once idóneo como demuestra después de las primeras jornadas de competición sólo hay tres jugadores que han sido titulares siempre el portero Pato y los defensas Miguel Codeso y Pablo Corzo que suman 540 minutos. A continuación aparecen Josu ( 531), Alfredo (515), Luis González (567), Rubén Durán (442), Jony (404), Hugo García (344), Fran Martínez (339), Julio Martínez (154), Adrián Rodríguez (142) Unai (130), Omar (104), Oli (90), Bruno (82), Carlos (32) y Tito Currás (9).

Los goleadores

En este apartado en los seis partidos disputados ante el Valladares, Estradense, Caselas, Porriño, Beluso y Alertanavia, el equipo unionista ha marcado once goles , pues los dos restantes, fueron marcados en propia puerta por el defensa Pignol del Estradense y López del Alertanavia. Los 11 goles restantes, han marcado cuatro Alfredo,Josu, 2 y con 1Adrián Rodríguez, Jony, Hugo García,, Fran Martínez,1, Unai y Bruno.

El portero Pato ha jugado todos los encuentros y ha encajado ocho goles.

En cuanto en las tarjetas mostradas en la liga, tienen 3 Miguel Codeso y Josu, y con 1 Pablo Corzo, Germán Pérez, Alfredo, Luis González, Omar, Adrián Rodríguez., han sido expulsados en el primer partido los jugadores Rubén Durán y Bruno y el segundo entrenador Nacho Currás.

El entrenador Fernando Currás para el partido del domingo en el campo de O Couto ante el Marcón Atletico, espera contar con la presencia de toda la plantilla y sumar su cuarta victoria consecutiva en casa, donde de momento ha ganado los tres partidos disputados ante el Estradense, Caselas y Beluso. En esta oportunidad el equipo visitante es uno de los conjuntos que marcha en los puestos bajos.