Los equipos del CV San Martiño apuran la puesta a punto liguera

Los filiales del Club Voleibol San Martiño tuvieron varios encuentros amistosos en el pabellón de A Carballeira. El infantil femenino de O Barco, que jugará en Segunda División, se midió al cadete del IES As Lagoas, que militará en Tercera.

El encuentro comenzó con nerviosismo por las dos partes y poco a poco, con buenas rachas de saque, el equipo de As Lagoas supo imponerse, ganando el primer set con algo de diferencia. El segundo fue más igualado. El intercambio de ataques llevó a un set reñido que finalmente se decantó para las cadetes. En el tercero, desde el principio no dio opciones el equipo de As Lagoas, que se impuso por 3-0 con parciales de 25-20, 25-22 y 25-18.

En el segundo preparatorio se enfrentó el equipo juvenil de Segunda División del Dompa Gestión contra el de Tercera del IES As Lagoas. Desde el principio, las del Dompa fueron marcando el ritmo y su rival no pudo hacerle mucho daño, ya que se está renovando este año y las jugadoras están en proceso de adaptación a nuevo sistema.

Aún así, durante el primer set hubo puntos largos y vistosos pero las del IES As Lagoas no fueron lo suficientemente constantes para poder acercarse a un Dompa que se hizo con los dos primeros setc. En el tercero, el equipo que iba por detrás fue corrigiendo errores y le plantaron más cara a un Dompa que, sin tener casi ningún bache, ganó el partido por un 3-0 (15-25, 16-25 y 19-25). El próximo fin de semana comienza la liga en Primera y Segunda.