Empate y derrota para empezar

Los dos equipos del Auriense disputaron el pasado domingo la primera jornada de la liga autonómica de fútbol gaélico, en ambos casos en el campo de césped sintético del campus universitario contra los representantes del Herdeiros de Dhais de Lalín. Tuvieron un debut amargo los chavales, que no pudieron contrarrestar el enorme acierto a palos de los dezanos, así como el imponente físico en segunda y tercera línea.

Al final, un contundente 3-17 (26) vs 6-23 (41) quedó reflejado en el marcador en una merecida victoria para el equipo visitante. La semana que viene, el equipo ourensano recibe al Terras de Eume, de As Pontes de García Rodríguez. Sobre el papel se presenta como un equipo accesible en el que puede llegar la primera victoria para los del Auriense.

El resto de resultados que se dieron en la jornada fueron los siguientes: Terras do Eume, 3-04 (13) vs 7-25 (46) Dorna; Irmandinhos, 2-19 (25) vs 0-14 (14) Artabros; Fillos de Breogán, 7-13 (34) vs 1-03 (6), Keltoi y Estrela Vermelha, 6-16 (34) vs 1-03 (6), Cambados.

En cuando al equipo femenino, las ourensanas protagonizaron un espectacular partido contra el Herdeiras. Un encuentro con diversas alternativas en el marcador que pudo decantarse para cualquiera de los conjuntos y que finalmente se resolvió con un empate justo, que sirve al Auriense para puntuar en una de las visitas más complicadas de esta nueva temporada: 5-11 (26) vs 6 -08 (26). La semana que viene, descansan.

Otros resultados: Irmandinhas, 4-13 (25) vs 5-12 (27), Ártabras; Fillas de Breogán, 13-27 (66) vs 0-05 (5), Keltoi y Estrela Vermelha, 9-22 (49) vs 7-14 (35) Pontevedra.