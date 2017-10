Amplia cosecha de medallas para las promesas del Athlos

El Club Athlos de Ourense dejó atrás un fin de semana de mucha actividad y éxitos. Sara Ezquerro, Martín Barbado y Sergio Vidal se desplazaron a Oviedo con el CB As Neves para disputar la primera jornada de la liga nacional, contribuyendo a la victoria de los tres encuentros.

Por otra parte, el domingo se celebró el primer torneo TTR sub 11-17 de la temporada, en el que hubo medalla para todos los representantes del club. Carlota Álvarez fue oro en infantil 11; Mariña González, plata en infantil 11; Gael Rodríguez, planta en el doble 11 con Óscar González, de As Neves; Martín Iglesias, plata en doble 17 con Basilio Porto, de As Neves; Samuel Varela, bronce en infantil 17 y Samuel Varela y Miguel Sequeiros, bronce en doble 17. Gran debut de esta forma de Miguel Sequeiros, Mariña González y Carlota Álvarez.