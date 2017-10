Julián Conde Sorga se alza con el título en la Copa Norte de España

El fisioculturista ourensano Julián Conde Sorga se proclamó campeón de la primera edición de la Copa Norte de España IFBB que se celebró ayer en el Teatro Fundación Caja de Ávila. Se impuso en su categoría y en la competición absoluta de esta cita que abría la segunda parte de la temporada.

El campeón ourensano reconocía que el éxito ha exigido mucho sacrificio estos meses. "Iba muy cansado, después de un año muy duro y lleno de lesiones, porque aún me tienen que operar un hombro y las rodillas", aseguró. "Yo siempre me veo mal, pero me decían que estaba mejor que nunca y, cuando gané mi categoría sentí una alegría inmensa. Y después me dicen, ahora sales al absoluto que ahí va el campeón de cada categoría y, cuando también lo gano, me dije que después de un año tan duro al fin mereció la pena, ya que estuve a punto de tirar la toalla por unos problemas personales", apuntó Julián Conde sobre sus sensaciones a lo largo de la competición.

Quiso mostrar su agradecimiento al gimnasio Goar Line, "que me da las mejores instalaciones", apuntó, a la Tortuga Pili por sus productos y a la tienda Fitness Zone por su apoyo incondicional desde que empezó en el fisioculturismo y también por sus productos. También se acordó de su entrenador, Guti, y de la familia que le "aguanta" todos los días. El próximo fin de semana le espera la Copa Galicia en Valga.