Currás: "Es duro marcar tres goles fuera y no ganar"

El entrenador de la UD Ourense lamentó la ocasión perdida. "Te queda la sensación de que es duro hacer tantos goles y tantas ocasiones fuera de casa y no ganar. No suele pasar, pero la realidad es la que es. Hay que seguir potenciando lo bueno que tenemos, que creo que fue bastante. El bagaje ofensivo estuvo muy bien, metes tres goles, haces muchas ocasiones y te anulan un gol que aún no sé ahora por qué lo anularon. Es verdad que te meten tres goles sin hacernos excesivo peligro y eso es un déficit que tenemos que minimizar. Hay darle valor a lo que hicimos, puntuamos fuera de casa y vemos lo difícil que es". Fernando Currás entiende que, en intención, no hay nada que reprochar: "Estoy contento con la respuesta del equipo que vino aquí a ganar el partido y no lo ganó entre errores nuestros y otras circunstancias ajenas que tiene el fútbol. Conseguimos un punto que nos permite seguir sumando y seguir mirando para arriba. Hay que seguir en la línea de trabajo y de compromiso futbolístico, porque la gente que vio el partido no puede dudar de que el equipo hizo méritos más que suficientes para ganar". El técnico se pone deberes: "Ahora hay que recuperar bien, hay que analizar errores, porque a veces parecen una cosa y cuando analizas te encuentras con otra, y ver de dónde viene ese déficit de goles encajados, sin quitarle mérito al rival, que hace que no ganemos los tres puntos".

Currás pide más fiabilidad en área propia: "Son errores como el del penalti que hay que evitarlos antes siendo más contundentes ahí, aunque el rival también juega. El primer gol es un buen lanzamiento y el tercero me preocupa un poco más porque está bien querer ganar el partido y atacar, pero hay que tener un equilibrio que no me dio la sensación de que lo tuviéramos en esa situación. Es cierto que podía pasar cualquier cosa y a nosotros ahora mismo nos penaliza. Lo bueno es que hasta día de hoy no podemos decir que el fútbol nos diera algo de suerte. Todo lo ganamos con mucho trabajo y eso es importante. La suerte va y viene, con nosotros no ha estado por ahora, pero estamos sumando en una buena línea".