La UD Ourense, ante el atracón de otoño

Cinco domingos tiene octubre, el mes que suele darle estabilidad a las clasificaciones, y un festivo que los equipos ourensanos aprovechan para disputar la Copa Diputación. Intercalada entre las jornadas del 29 de octubre y del 5 de noviembre, se ha incluido la undécima de liga en el grupo sur de la Preferente Galicia. Será el miércoles 1 de noviembre y la Unión Deportiva Ourense jugará con el Ribeiro en O Couto tras visitar al Pontellas y antes de jugar en el campo del Bande. En total, desde este domingo, los de Fernando Currás jugarán ocho partidos en 36 días.

El delantero unionista Hugo García señalaba ayer en rueda de prensa que están preparados para la acumulación de encuentros. "Tenemos plantilla de sobra para afrontar un mes con más partidos de lo habitual -aseguró-. Pienso que los que están disfrutando de menos minutos van a dar el 100 % porque está claro que todos queremos jugar. Eso es lo bonito cuando llega el fin de semana, para eso trabajamos a diario, y por desgracia no todos pueden hacerlo".

Agrega al respecto del calendario a corto plazo que "el entrenador está contento con el trabajo de la gente y no creo que se note mucha diferencia entre el equipo que juegue en la liga o en la Copa porque tenemos repuestos de sobra en todos los puestos". Hugo asume que cada peldaño será complicado, empezando por la visita de este domingo al Alertanavia (Municipal de Pahíño; 18.00 horas). "Va a ser un partido difícil porque el campo vuelve a ser de césped artificial y no está muy bien -destaca-. Será algo similar al de Valladares y ya vimos lo que pasó allí. Fue la única derrota que tuvimos hasta ahora y después de la buena racha que llevamos, esperamos poder ganar, aunque sea un campo que no nos beneficia demasiado".

El punta subraya la relevancia de evitar los errores no forzados: "El equipo aprendió de lo de Valladares y saldremos a hacerlo lo mejor posible y a corregir errores que cometimos allí. De lo que tenemos que preocuparnos es de hacerlo bien nosotros y de salir concentrados porque en un campo de esos, si sales con la torrija y te meten un gol al principio, es muy complicado remontar".

Hugo ve a la UD Ourense en progresión tras el primer tropiezo. "Era el primer partido, siempre es fastidiado empezar perdiendo, pero pienso que el equipo se rehizo muy bien. Sacamos los cuatro siguientes adelante, incluso ganando en Porriño, que al final esos puntos se van a notar mucho, y pienso que estamos en una buena dinámica e intentaremos ganar también este fin de semana", augura.

Confía en que la puntería no les juegue una mala pasada: "Estamos siendo un poco imprecisos a la hora de definir y eso nos está marcando un poco. Se te puede escapar un partido por un detalle, pero lo importante es que los sacamos adelante e intentaremos que no se repita". Hugo se siente bien respaldado arriba: "Soy el '9' ahora mismo, pero no tengo esa responsabilidad de ser el que tiene que marcar los goles, porque de hecho no está siendo así tampoco. Tenemos jugadores de sobra capacitados para marcar y se está viendo que la línea ofensiva tiene mucho potencial. Es un aspecto muy positivo".

El delantero se siente cómodo con el aumento de la presión, asegura: "Este año el nivel de exigencia y el nivel de motivación de los compañeros es más alto. Al haber más exigencia hay que entrenar más y más días y la categoría también te exige estar al 100 % porque el objetivo es ascender. Todos tenemos que dar todo lo que tenemos y después el míster decide quien juega el fin de semana".