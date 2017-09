El pívot senegalés Abdoulaye Ndoye, de 21 años, último fichaje del COB

El COB completó ayer su plantilla con un último fichaje. Se trata del pívot senegalés Abdoulaye Ndoye, que llega a Ourense por una temporada tras lograr el ascenso con el Retabet.es CGBC a Liga ACB.

Nacido en Dakar (Senegal), Ndoye (23-8-1995) es a sus 21 años una de las firmes promesas africanas en la posición de pívot. Es internacional absoluto en su país y en pasados cursos estuvo en el Nations, uno de los torneos más prestigiosos para jóvenes baloncestistas en el ámbito mundial. Paralalemente, se formó en el Chalo-Sur Seoane francés, su primera aventura profesional. Jugó el año pasado con el Guipúzcoa.

En cuanto a la actualidad del club, Gonzalo García de Vitoria cumplirá su quinta temporada consecutiva en el Club Ourense Baloncesto, este año con 10 jugadores nuevos más el joven base Martín Rodríguez del pasado curso.

En una entrevista con Fernando Romero, de área de comunicación de la FEB, este analizaba lo que puede ser la nueva temporada para el equipo ourensano en la LEB Oro, con un presupuesto similar al del pasado curso pero con la gran mayoría de su vestuario revalorizados para optar a contratos superiores. El entrenador bilbaíno ha tenido que construir su quinta plantilla consecutiva en la Ciudad de Ourense a la que llevó a lo más alto tan solo tres temporada atrás. El técnico que llegó en 2013 para iniciar un proyecto a largo plazo.

Un reto que se presentaba apasionante y el que ha cumplido con creces con las expectativas cosechando un ascenso a ACB y tres playoffs consecutivos al frente del equipo que siente ya como una importante trayectoria deportiva:"Siempre he dicho que mi filosofía de trabajo es la de poder afrontar proyectos en la que tenga una idea a largo plazo porque creo este es el único camino para poder lograr cosas importantes. Desde el principio me presentaron un proyecto que giraba en torno a la idea de poder trabajar con una proyección en el tiempo lo que hace sentir aún mucho más valorado. En estos cinco años he sentido en todo momento que tenía la confianza del club lo que ayudaba a que el trabajo de todos fuera bueno".

De nuevo ha sido uno de los últimos en hacer el equipo de cara a la próxima campaña que comienza este fin de semana en tierras lucenses ante el Breogán en un mercado de fichajes por una ajustada economía: "Ha sido una vez un año muy complicado porque el año pasado tuvimos el presupuesto más bajo de nuestra historia y este año lo hemos mantenido pero sobre una Liga en la que casi todos los equipos han mejorado sus condiciones económicas tras la ilusión que ha generado el poder recuperar los dos ascensos a ACB. En este punto de partida estaba el haber poder renovar jugadores del pasado curso pero este crecimiento lo hizo imposible obligándonos a entrar de lleno en el mercado. Una vez haí las cosas tampoco fueron sencillas ya que nuestro presupuesto ha hecho que no pudiéramos optar a jugadores de la competición, nos hubiera gustado tener más nacionales pero he tenido que recurrir al mercado del vídeo para realizar apuestas en la mayoría de los casos".

Si algo tiene claro este curso el COB es que será sumamente complicado el poder optar por cuarto año consecutivo a unos playoffs por el ascenso que se verán muy encarecidos ante el crecimiento de una competición en la Liga, sin embargo no renunciarán a nada.

Todo ello a través de un trabajo que deberán llevarles a ofrecer u n juego alegre y vistoso. "Vamos a apostar por un juego dinámico, un juego rápido en el que queremos correr aprovechando la juventud de nuestros jugadores. Durante la pretemporada hemos dado ya una buena muestra de ello anotando muchos puntos pero también encajando bastantes debido en parte a un alto número de pérdidas de balón que tendremos que aprender a controlar dentro de la temporada. La primera opción será jugar rápido, atacando y buscando el aro.