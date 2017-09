El entrenador unionista se queda con la reacción de sus jugadores tras irse al descanso en desventaja. "Fue un partido que, una vez más, demuestra que es una categoría en la que nadie regala nada y todo el mundo compite bien. El Beluso demostró que no es casualidad la trayectoria que lleva hasta ahora, igual que nosotros. Lo que más me gustó fue la reacción". Currás vio al equipo más enchufado en la segunda parte. "Hubo igualdad en el primer tiempo, cada uno con su fútbol, y tuvimos más dominio sin ser ocasiones claras. Nos fuimos con el marcador en contra llegando al descanso y en esos 15 minutos recuperamos y nos dijimos que son pruebas que te pone la competición y gracias al esfuerzo de los jugadores arrancó la segunda parte de la mejor forma posible". El gol madrugador fue providencial: "Estábamos enchufados y también nos ayuda el empate. En el segundo tiempo fue un aluvión de fútbol ofensivo, sobre todo por fuera. Hubo menos posesión que otra veces y se tiró más de corazón, que es algo que también me gusta ver en el equipo. No sólo venimos a elaborar y a pasarla al pie". Lamentó que la sentencia se resistiera: "No conseguimos cerrar el partido con el tercer gol, teniendo ocasiones claras porque ellos evidentemente no estaban conformes con el resultado y se fueron arriba. En los últimos minutos fueron balones más directos que creaban incertidumbre, pero los solventamos y son tres puntos merecidos que nos hacen seguir alimentando la idea de ir poco a poco encontrándonos mejor".