Alfredo obra la primera remontada

La Unión Deportiva Ourense mantiene su avance con la primera remontada del curso. El extremo Alfredo Veiga llevó el peso del juego ofensivo y marcó los dos goles, el primero con un saque de córner directo, que salvaron los puntos ante un Beluso que vendió cara la derrota. Ni el césped ni la combatividad del contrario eran propicios para la vena asociativa de los unionistas, que supieron adaptarse al guion para solventar todo un quebradero de cabeza al irse al descanso en desventaja ante un rival con la moral pletórica en este comienzo de liga. La remontada es un síntoma del crecimiento que describe el equipo y, con los puntos, también se irán sacando de encima la precipitación que frustra tantos ataques prometedores.

Los números auguraban dificultades para la UD Ourense y el campo confirmó el pronóstico. El Beluso, invicto tras cuatro jornadas y con un solo gol en contra, se fue al descanso por delante tras un esfuerzo soberano. Achicaron los espacios presionando hasta la extenuación arriba y no permitieron a los unionistas madurar las posesiones. Alfredo fue desde el principio el que más empeño y calidad expuso, pero los de Currás solo sacaron una ocasión clara de sus servicios. En el 20, un centro desde la derecha fue cabeceado sobre el larguero por Josu, en su oportunidad de marcar por tercera semana.

Un primer tiempo de idas, vueltas y derrapes tuvo demasiado contacto y cuatro tarjetas. Ante la imposibilidad de combinar, la UD Ourense buscó envíos a la espalda de los zagueros para sobrepasar las líneas de presión. No funcionó el recurso porque Rial, desde la banda, no se cansaba de pedir cohesión a los suyos. Las estrategias no funcionaron en ninguna de las áreas y el Beluso tampoco tuvo remate. A Manufre se le fue alto un balón tras una asociación por la izquierda entre Adri y Richi.

Cuando acababa el primer tiempo, Manufre le ganó una disputa a Julio Martínez, entró en el área y superó a Pato con un remate por abajo cuando ya se caía. Para evitar el peor escenario de cara a la reanudación, Alfredo lo intentó con un remate desde la izquierda que despejó un Buyo que en los primeros 405 minutos de liga solo encajó un tanto. A la vuelta del vestuario solo tardó dos en recoger el balón de la red. Gol olímpico de Alfredo, que dejó alto el pabellón de los buenos lanzadores que hay en el equipo. El efecto hizo que el balón se fuese a la parte interior del poste y cruzó la línea antes de que Josu lo remachara por si quedaban dudas.

Al gol le siguieron dos intentos sin puntería. Josu colgó un balón que Hugo, un tanto forzado, cabeceó alto y Fran tampoco pudo concretar una fantasía animada de Alfredo, que estaba acuchillando el costado del Beluso. En cuanto se repusieron del golpe, los celestes volvieron a dar el susto tras un despeje fallido de Corzo. Manufre progresó en el área y Julio Martínez se anticipó al remate.

Tras los dos primeros cambios para refrescar las delanteras, llegó el 2-1. A banda cambiada, Fran se sacó del tacón una asistencia que le abrió la portería a Alfredo. El remate con el interior fue certero, imposible para Buyo. Con la remontada, el partido se estabilizó. El Beluso entró en la reserva y la UD Ourense recuperó un poco de tranquilidad para gobernar el partido.

Con paciencia llegaron las ocasiones, que no el remate para sentenciar. Alfredo siguió siendo el nombre propio en ataque. Desde la derecha le puso un balón a Adrián que remató de primeras fuera y el propio Alfredo no atinó tras una asociación entre Adrián y Josu por el otro flanco. En el 84 tuvo la más clara para formar el "hat trick", un mano a mano que le ganó el portero con reflejos. También estuvo fino Pato para atajar la última opción del Beluso para llevarse el empate, un remate de Julio tras otro arranque potente de Manufre. En cuanto se consumieron los cinco minutos de añadido, la grada de O Couto, más poblada cada semana, festejó la victoria y Alfredo pudo al fin descansar, rodillas en tierra.