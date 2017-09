El COB se adjudica el torneo del Albariño al derrotar al Cambados en la prórroga

El COB se hizo en la prórroga con el Torneo do Albariño ante el Xuventude de Cambados en un partido en el que el entrenador cobista, Gonzalo García de Vitoria, apostó por los menos habituales de inicio, lo que hizo que el equipo de casa dominará en el marcador en la primera parte (44-33).

En el partido de presentación ante sus aficionados, el equipo cambadés quiso transmitir ilusión y confianza. Su entrenador, Chiqui Barros, decidió no utilizar a Will Saunders en el partido, Bernard Moreno todavía no ha llegado y Otar Pkhakadze se retiró con molestias en un tobillo. El que sí estuvo fue el nuevo jugador amarillo, Karomo Jawara, que, pese a llevar tan solo dos entrenamientos ofreció un buen rendimiento.

Con una defensa férrea y con acierto en el tiro exterior, los cambadeses dominaban el encuentro, e incluso, conseguían alcanzar los 17 puntos de ventaja en el descanso, una distancia que permitía soñar con hacer morder el polvo a un rival que, tan solo unos días antes, les había derrotado en Copa Galicia.

Sin embargo, en el regreso de vestuarios, la calidad del COB se hizo notar, llegando a igualar el encuentro a 64 puntos. Destacada aportación en puntos del pívot australiano Trist, que además capturó 13 rebotes, mientras que los bálticos Uzas, Kohs y el finlandés Ahonen fueron los más inspirados en el triple. El Xuven vendió cara su piel y estuvo cerca de vencer, pero el COB forzó la prórroga y en el tiempo extra, los ourensanos mostraron un mayor acierto para llevarse el Trofeo del Albariño. Los cobistas piensan ya en el debut liguero contra el Breogán en Lugo.