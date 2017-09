Iberia, un sueño que cumple 50 años

El Club Deportivo Iberia de Nueva York, un equipo de fútbol formado por gallegos emigrados a la ciudad de los rascacielos, celebra esta temporada su 50 aniversario. Este equipo se fundó en Astoria, Nueva York, en agosto de 1967 por un grupo de amigos. Durante los últimos 50 años ha representado a la colonia española en la gran manzana y se mantiene a base de patrocinadores que suelen ser empresas o restaurantes, entre otros, dirigidos por gallegos afincados allí.

Todos los años se celebra la cena de aniversario en los salones de Casa Galicia, la sede oficial del equipo para reuniones de la directiva, y como no, para comer un pincho o ver los partidos de la liga española. En los últimos años han asistido una media de 250 personas a las cenas, que sirven como otra fuente de ingresos importante. El acto del 50 aniversario se celebrará el 2 de diciembre y se espera la asistencia de unas 300 personas, explica David Lago, presidente del Club Deportivo Iberia.

Sobre el césped, el CD Iberia también ha sido un referente en la Cosmopolitan League en los últimos 50 años. Es la liga mas antigua de los Estados Unidos y este club tiene un total de 15 títulos en las vitrinas. El equipo ganó la "Heideker State Cup" en 1970 y el "Knickerbocker State Cup" (la Copa del estado de New York) en 197. En el 2010 quedó sub campeón, perdiendo en la final a penaltis.

El Iberia ha ganado la liga de Segunda División cuatro veces y, la de Tercera, en cinco ocasiones. En el año 2000 ascendió a la prestigiosa primera división de la liga cosmopolita, en la cual la mayoría de los otros equipos contaban con jugadores semiprofesionales. Los primeros años en esta categoría fueron difíciles, recuerda el presidente, porque "en el C.D. Iberia los jugadores no cobran y los costes de los campos, seguros, etc, eran altísimos". Estuvieron 11 años en la primera categoría y llegaron a quedar subcampeones de grupo en la 2007-2008. Durante estas campañas de alta exigencia tuvieron que traer a jugadores extranjeros de origen italiano, argentino, nigeriano y o serbio para poder competir. En este período el equipo fue perdiendo su esencia gallega dentro del campo, aunque fuera todos los directivos eran gallegos. La directiva actual esta formada por algunos de los fundadores, que son José Cajigal y Carlos Méndez. Los dos llevan 50 años trabajando para que no se acabe su pequeño sueño gallego en Nueva York.