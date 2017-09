El Nova Xestión maquilla su derrota ante el Seis do Nadal

El sénior masculino del Nova Xestión Pabellón empezó la Copa Federación, en la que está encuadrado en el grupo 1 junto con el Hierros Seis do Nadal de Coia, Naron Star casa y baño y Poio. Debutaron en Coia con la baja del técnico, Félix Mojon, por problemas personales. Después de todos los cambios sufridos este verano, el equipo está empezando a rodarse y a adaptarse a las nuevas normas adquiridas.

Salió al campo con un claro nerviosismo el conjunto ourensano, que no supo entrar en partido, algo que reflejaba con claridad el marcador en el minuto 20 con el 16-4. Los pabellonistas no encontraban la fórmula para concentrarse y el Seis do Nadal les superaba en contraataques, aprovechando sus pérdidas repetidas de balón y cortándole continuamente los pases. Al descanso, 18-6.

La segunda parte fue distinta. Aprovechando las rotaciones del equipo local, el Nova Xestión mejoró la actitud, sobre todo en defensa y empezó a cerrarse más y a provocar fallos en los lanzamientos rivales. Muy buena respuesta de los jugadores mas jóvenes, que fueron maquillando el marcador hasta llegar al final con un 31-22. En el próximo partido se desplazarán a Narón.