Currás: "Si no bajamos la intensidad, este es el buen camino"

El técnico de la UD Ourense se mostró muy satisfecho por la importancia de la victoria y por el fútbol desplegado. "Desde fuera puede parecer un partidazo, pero desde dentro fue de exigencia máxima ante un buen rival. El aficionado que vino creo que se fue satisfecho, porque es difícil encontrar a dos equipos que quieran jugar a través del balón. Ellos tenían mucha movilidad, mucha posesión, en un campo que lo permitía a pesar de que estaba bastante seco".

Currás incidió en la exigencia del partido: "Nos hicieron sufrir y correr, pero nosotros también, cuando la tenemos, la calidad de los jugadores se nota y supimos gestionar tener menos posesión en el primer tiempo y más verticalidad que otras veces para hacerles daño. Las ocasiones claras fueron nuestras, nos pusimos pronto por delante, cuando no nos habíamos asentado y eso nos ayudó, aunque el gol del Porriño nos bajó la línea de juego".

Al técnico le gustó más la versión de la reanudación. "A mí personalmente me gustó más el equipo en la segunda parte. Fuimos más intensos en los duelos individuales y, al final, creo que la condición física y los cambios nos dieron aire. Es para estar contentos. Decía antes de empezar que era un partido que nos iba a dar mucha información y, si no bajamos esa línea de concentración e intensidad, estamos en el buen camino".

Reconocía Fernando Currás que el primer triunfo fuera da impulso. "No vamos a dejar de mejorar porque es la filosofía del club. Los jugadores son los primeros que se autoexigen mucho y no me cabe duda de que mejoraremos porque solo hay que ver lo que sufrimos. No ganar este partido no significaba nada porque ahora estamos pendientes de crecer y de ajustar cosas para ser un equipo reconocible, que cada vez lo somos más, y mientras consigamos mantener la intensidad de los que no vinieron convocados estaremos tranquilos".

En cuanto al gol de Josu, el técnico no mira el quien: "Se fallaron goles más claros que el que entró -bromeó-. El equipo juega para que meta cualquiera porque los que juegan arriba hacen un trabajo de desgaste para que sea así".