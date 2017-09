Presentados Dan Trist y Uzas

Ayer llegó a Ourense el hispano ucraniano Volodymir Orlov, que desde hoy estará a las órdenes del entrenador del CO en los entrenamientos para su posible incorporación al equipo ourensano. Un jugador que jugó en el Leyma Coruña y Morón en la liga española.

Las primeras presentaciones el lunes, el Club Ourense Baloncesto continúa con sus rueda de presentaciones de los nuevos jugadores del club, y ayer fueron presentados el alero lituano Rokas Uzas,del pivot australiano, Dan Trist, dos de los jugadores llamados a ser referentes este curso en el conjunto cobista en la Liga LEB Oro.

La presentación contó con la presencia del entrenador Gonzalo García de Vitoria que espera lo mejor de los dos jugadores para el próximo curso. " El fichaje de Rokas Uzas, es un poco curioso pues me pillo estando en New York y aprovechaba en el hotel para ver vídeos de jugadores que me mandaban y es un buen alero es un dos pero puede jugar de tres y tiene un buen manejo y su característica más importante es un hombre de generar juego y es un jugador muy activo con sus compañeros, creo que es buen jugador. En cuanto a Dan Trist, ya lo conocía y lo quise fichar para el equipo de ACB, donde no pudimos jugar y al final firmó por el Oviedo, es un jugador muy importante el pívot australiano Dan Trist, juega de poste abajo y muy abierto y que tiene capacidad de dos y ha mejorado en tiro de tres, que nos puede aportar mucho en la liga".