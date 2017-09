"Estoy contento con los puntos y con el aviso"

El técnico de la UD Ourense valoró los tres puntos y el toque de atención del segundo tiempo. "Es un partido que nos dice mucho de lo que es la competición y el equipo que somos. La primera sensación es que ganamos. Es importante, tiene que haber alegría, y el equipo no estaba suficientemente contento. No me gustaría que eso fuese algo que se contagiase. Hay que ganar los partidos y cuesta mucho, pero sí que es verdad que hubo mucha diferencia del primero al segundo tiempo. En el primero se dio el nivel que espero que el equipo dé, que fue incluso mejor de lo que se podía esperar a estas alturas. Hacer 45 minutos tan completos nos dejó un poco como que estaba hecho, y para nada", resumió Currás. "Lo que más me gustó del partido abundó- es que se sacaron tres puntos sufriendo al final. Es verdad que no eran agobios, pero cuesta mucho ganar los partidos, hay que hacer muchas cosas bien. Todo lo que salió en el primer tiempo es producto de esfuerzo del futbolista, de la solidaridad, y cuando bajas un ápice cualquier equipo te hace daño. Esa es la lectura que tenemos que sacar". El entrenador insistió en pedir que la guardia siempre esté en alto. "Sé que no es intencionado, pero a veces el subconsciente traiciona y hay que saber que hay que estar al 200 % los 90 y pico minutos de cada partido porque nadie nos va a regalar nada. No quiero que se genere esa sensación de qué fácil es ganar los partidos. Ahora toca descansar, reflexionar y a por el siguiente partido", expuso.

Fernando Currás elogió la capacidad ofensiva que mostraron los laterales en el primer tiempo. "El equipo va encajando, hay que tratar de que el futbolista se sienta cómodo y potenciar sus habilidades y también tenemos que mantener ese nivel de concentración y ese respeto a la competición los 90 minutos porque nos va a costar la vida sacar los partidos, como no podía ser de otra manera. Por la segunda parte puede quedar la sensación de que lo vimos demasiado fácil y no era así, como se demostró. Me quedo con los tres puntos para seguir creciendo y con ese aviso de que hay que afilar los dientes", concluyó.