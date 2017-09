La selección no le trae suerte al macedano

El ciclista de Maceda se mostraba contrariado por el desenlace de la temporada en Cairns. "Estoy fastidiado porque días como los de hoy no son fáciles de llevar. Este año me había planteado tres objetivos y dos de ellos con la selección no me han salido nada bien", lamentaba, en referencia también a su abandono en el campeonato de Europa celebrado el pasado mes de julio en Italia. "O me encuentro bien y estoy delante o si no, no consigo mantenerme en carrera, como me ha pasado hoy. Cada vez voy más atrás y sin poder aguantar. No quiero pensar más en ello", zanjaba Pablo Rodríguez. "Esta carrera es la mejor demostración de la igualdad existente en el BTT, donde puedes acabar el quinto o irte al treinta", apuntaba un también decepcionado Carlos Coloma, medallista olímpico